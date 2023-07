Venerdì nero dei trasporti a Napoli, sciopero di 24 ore: si fermano vesuviana, metro e bus

Napoli – Dopo l’annuncio dell’EAV anche l’ANM ha comunicato lo sciopero dei trasporti previsto per venerdì 7 luglio con possibile interruzione della circolazione dei mezzi per la durata di 24 ore: si prevedono, dunque, disagi per i passeggeri non solo della circumvesuviana ma anche della metropolitana, funicolare e linee di superficie, bus compresi.

EAV e ANM, sciopero dei trasporti a Napoli: circumvesuviana, metropolitana e bus

L’azione di protesta è stata proclamata dall’Organizzazione Sindacale CONFAIL FAISA. L’EAV per lo sciopero della circumvesuviana ha già rese note le fasce garantite, indicando le partenze previste durante la giornata. Le stesse indicazioni sono state fornite anche per la linea EAV della Metropolitana (tratta Piscinola – Giugliano – Aversa – Napoli), per le linee flegree e suburbane.

Anche l’ANM ha reso noto l’avviso, elencando le fasce d garanzia che saranno rispettate durante l’eventuale interruzione del servizio. Di seguito si riportano le partenze garantite:

• Funicolari: Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus);

• Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34;

• Linee di Superficie: (tram, bus, filobus): il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Queste le motivazioni dello sciopero: mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita in atto; la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro, e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione; problematiche locali adibiti alla sosta PdM e parcheggio dipendenti stazione Piscinola.