Fabbrica di fuochi d’artificio esplode nel napoletano, morto un operaio di 51 anni

Un operaio di 51 anni ha perso la vita in seguito ad un’esplosione avvenuta all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio. L’episodio è avvenuto a Roccarainola, piccolo paese in provincia di Napoli. Inizialmente l’uomo era stato dato per disperso, ma purtroppo dopo circa due ore di ricerche è stato ritrovato il suo corpo esanime. Sul posto sono giunti il magistrato e gli artificieri del Comando Provinciale di Napoli, per chiarire le dinamiche che hanno portato allo scoppio e soprattutto per mettere in sicurezza faticosamente la zona.

Esplosione fabbrica a Roccarainola, morto un operaio 51enne

La deflagrazione, avvenuta attorno alle 10,30, sarebbe stata preceduta da un fortissimo boato, avvertito addirittura nei paesi limitrofi. La colonna di fumo provocata dall’esplosione è stata visibile a molti chilometri di distanza. La fabbrica Fireworks Lieto, appartenente ad una società leader nel settore che opera in tutto il mondo, ha collaborato anche con Disneyland Paris. Si trova in via Veccio a Gargani, piccola frazione di Roccarainola, distante dal centro abitato. Nonostante questo, la potenza del boato ha ridotto in frantumi i vetri di alcune abitazioni in paese.

Un episodio che ha letteralmente scioccato tutta la comunità circostante, che dopo aver avvertito l’imponente scoppio si è immediatamente attivata per aiutare nei primi soccorsi le forze dell’ordine. Tanti i messaggi di apprensione e preghiera arrivati alle persone coinvolte nel terribile incidente, in cui ha perso la vita un operaio che in una mattina come le altre aveva salutato i propri cari per recarsi sul posto di lavoro come tutti i giorni.

L’ennesimo episodio di morte sul lavoro, che ancora una volta colpisce la classe operaia. Che si tratti di fatalità o errore umano saranno le perizie dei tecnici a stabilirlo. Di certo c’è che una persona ha perso la vita svolgendo la propria professione. Di nuovo.