Campi estivi gratis nel Napoletano, per bimbi e ragazzi da 0 a 17 anni: come partecipare

Campi estivi gratis nel Napoletano per bambini e ragazzi da 0 a 17 anni: è l’iniziativa lanciata dal Comune di Bacoli con apposito bando pubblicato sul sito istituzionale per dare il via alle iscrizioni.

Campi estivi gratis nel Napoletano, via al bando a Bacoli: aperte le iscrizioni

E’ stato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ad annunciare, attraverso i social, l’avvio del progetto: “Approvato. Abbiamo stanziato 80 mila euro per permettere a circa 200 bambini di Bacoli di svolgere campi estivi gratis. Così aiutiamo le famiglie, le mamme e i papà che lavorano, i più piccoli a socializzare”.

“Aiutiamo le scuole che svolgono queste attività, sostenendo occupazione e lavoro. E’ uno sforzo importante che siamo riusciti ad assicurare. Oggi siamo riusciti ad approvarlo in Giunta, nonostante le tante difficoltà. Lo riteniamo un atto di assoluta civiltà”.

“Abbiamo aperto i bandi per le iscrizioni, li trovate sul sito del Comune di Bacoli. Dividiamo in due blocchi: da 0 a 6 anni e da 7 a 17 anni. Li coinvolgeremo per almeno 20 giorni in attività di gioco. Ringrazio l’assessore Lucia Basciano, l’assessore Rosaria Di Meo. Insieme, siamo una squadra capace di realizzare ogni obiettivo, insieme ad ognuno di voi. Un passo alla volta” – ha concluso.

Il primo bando è aperto ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 17 anni, il secondo ai più piccoli a partire dal primo anno di vita fino ai 6 anni. Per la fascia 0-6 è già possibile fare domanda, scaricando il modulo dal sito del Comune di Bacoli da inviare a mezzo pec (all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it) oppure a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Bacoli, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 luglio 2023.

Possono presentare domanda di partecipazione: genitori (tutor/affidatari) di bambini di età compresa tra 0 e 6 anni; minori con residenza nel Comune di Bacoli; nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore ai 25 mila euro, in corso di validità.

Per la fascia 7-17 anni, invece, sono aperte le candidature per i soggetti interessati alla realizzazione e alla gestione dei campi estivi. Anche in questo caso bisogna compilare la domanda di partecipazione e farla recapitare all’amministrazione tramite PEC o consegna a mano, nelle modalità sopra indicate.

A queste devono essere allegati i seguenti documenti: copia documento d’identità del firmatario in corso di validità; progetto educativo-ludico-ricreativo; nominativo del coordinatore responsabile e relativo curriculum; copia dell’atto Costitutivo e/o dello Statuto del soggetto richiedente e, in caso di impresa, del certificato della CCIAA da cui si evinca l’attività esercitata.