VIDEO/ Spettacolo in Campania, avvistato un enorme Pesce Luna in mare: è il più grande

Ancora uno spettacolare avvistamento nei mari della Campania: nella Baia di Ieranto, a Massa Lubrense (provincia di Napoli), durante un’immersione con il Punta Campanella Diving, l’esperto e appassionato biologo marino Fabio Russo, attraverso un video ha immortalato la danza di un Pesce Luna di grosse dimensioni.

Spettacolo in Campania, a Massa Lubrense c’è il Pesce Luna

Un incontro ravvicinato con il pesce, della specie Mola Mola, immortalato da vicino in un emozionante video subacqueo e quasi inedito. Gli avvistamenti relativi alla specie in questione, così da vicino e con esemplari di grandi dimensioni, infatti, sono abbastanza rari, anche se la specie è presente nel Mediterraneo e sembra addirittura in crescita.

Già nel 2021 era stato identificato mentre nuotava in superficie (atteggiamento tipico del Pesce Luna) nell’Area Marina Protetta Punta Campanella. Il mare di Ieranto si conferma così un hotspot di biodiversità da tutelare. Nell’ultimo monitoraggio effettuato dall’Amp Punta Campanella furono censite 260 specie, tra stanziali e di passaggio, tra cui tonni, delfini e tartarughe. Ad oggi si registra anche la presenza del Pesce Luna che ieri si aggirava al centro della baia in cerca di cibo.

Il Pesce Luna Mola Mola è il più grande e tra i più pesanti pesci ossei. Può raggiungere i 3 metri di lunghezza e le 2 tonnellate di peso. In inglese viene chiamato anche Sunfish per il fatto che durante le giornate di sole tende a salire in superficie per esporre la sua pelle ai raggi solari.

Specie pelagica, originaria delle acque tropicali e temperate di tutto il mondo, nonostante la mole e la caratteristica forma ovaidale e piatta, è capace di percorrere grandi distanze anche in tempi abbastanza rapidi. In genere presentano una testa alla quale è attaccata una corta coda mentre il corpo è appiattito lateralmente. I denti sono fusi nella piccola bocca e formano una sorta di becco. Si tratta, inoltre, di un pesce estremamente longevo: si ritiene che possa superare ampiamente i 100 anni di età.