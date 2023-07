Fuochi d’artificio abusivi ad un matrimonio, fabbrica in fiamme nel napoletano

È in corso un incendio a Sant’Antonio Abate, nel napoletano. Le fiamme hanno avvolto la fabbrica dell’azienda La Torrente, situata nella zona industriale abatese. Non si hanno ancora notizie di eventuali feriti, mentre la zona è stata prontamente evacuata. I vigili del fuoco stanno domando a fatica il fuoco divampato in una zona in cui erano presenti delle basi in legno.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, alla base dell’incendio probabilmente alcuni fuochi d’artificio abusivi fatti esplodere nel corso di un matrimonio nei pressi della fabbrica. Una nube di fumo nero molto densa è visibile a molti chilometri di distanza. Arrivati anche i carabinieri di Sant’Antonio Abate e della vicina Castellammare di Stabia. I residenti stanno sgomberando la zona.