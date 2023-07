UFFICIALE/ Super Lega addio, la Juve si inginocchia al cospetto dell’UEFA e chiede la grazia

La Juventus lascia la Super Lega. Con un comunicato ufficiale diramato attraverso il proprio sito internet, il club bianconero annuncia di aver avviato le pratiche per abbandonare definitivamente il balordo progetto messo in piedi nel 2020 assieme ad altri top club europei. Con la coda tra le gambe, la Vecchia Signora ha bussato alla porta di Barcellona e Real Madrid per chiederne il consenso, ammesso che venga concesso. Ebbene si, perché tra le folli regole di un’associazione che voleva organizzare autonomamente i propri tornei continentali, andando di fatto contro il sistema calcio mondiale, c’è anche questa: un club per tirarsi fuori dalla rogna deve ottenere l’ok degli altri partecipanti.

Ma perché la Juventus sta correndo verso la porta d’uscita? La motivazione è evidente: dopo aver fatto spallucce a Ceferin e soci, i bianconeri stanno implorando in ginocchio il perdono, pur di tornare nelle grazie del massimo organismo europeo con cui sta trattando una punizione moderata rispetto ai disastri combinati negli ultimi anni ed emersi dall’inchiesta Prisma e dai vari processi su plusvalenze fittizie, trattative con società diventate illegalmente satelliti e stipendi pagati (a volte neanche) sotto banco.

È attesa per i prossimi giorni la decisione ufficiale della UEFA: verosimilmente la Juventus verrà estromessa per un anno dalla Conference League e poi tornerà vergine al cospetto del Dio pallone. Eppure, quella competizione destinata in Italia alle settime in classifica, probabilmente sarebbe stata una punizione ben più severa di uno stop che consentirà ai bianconeri di riassettarsi e trovare il nuovo inghippo in cui infilare le proprie tenaglie. La sensazione è che Napoli-Juve sia appena ricominciata.

La Juventus lascia la Super Lega, il comunicato ufficiale del club

Facendo seguito al comunicato stampa del 6 giugno 2023, con cui Juventus aveva reso noto di aver iniziato un periodo di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (club che fino ad allora non avevano annunciato l’intenzione di uscire dal progetto Super Lega) con riguardo alla prospettata decisione di Juventus di uscire dal Progetto Super Lega, si rende noto quanto segue.

A seguito di tali discussioni, e tenuto conto di alcune divergenze sull’interpretazione degli accordi applicabili al Progetto Super Lega, Juventus conferma di aver iniziato la procedura di uscita dal suddetto Progetto, pur rammentandosi che, ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, affinché il recesso produca i suoi effetti è richiesto il previo consenso di Real Madrid, FC Barcelona e degli altri club coinvolti nel Progetto Super Lega.