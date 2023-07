Si sente male per il troppo caldo e si accascia sulla gru: morto operaio di 75 anni

Un operaio campano di 75 anni è morto, molto probabilmente per cause legate al forte caldo che sta infiammando tutta Italia, mentre lavorava nel cantiere per la costruzione del nuovo Amazon Hub a Jesi, provincia di Ancona.

Caldo record, morto operaio di 75 anni: stava lavorando in un cantiere

Dalle prime ricostruzioni sembra che il 75enne, un operaio specializzato gruista di origini campane, fosse in possesso di tutte le certificazioni mediche di idoneità per operare in quel ruolo. Eppure, come riporta la testata marchigiana “Centropagina” l’uomo era cardiopatico da tempo.

Nonostante i problemi di salute, la sua età avanzata ed il caldo anomalo di questi giorni, l’operaio era al lavoro sul cantiere per la costruzione del nuovo Amazon Hub di Jesi in provincia di Ancona quando si è accasciato sul volante del mezzo privo di sensi.

Immediati i soccorsi dei colleghi prima, e del 118 poi, che non hanno potuto fare altro che riscontrare il decesso per infarto. Un malore causato, sembrerebbe dai primi riscontri, proprio dalle alte temperature di questi giorni. Sul posto sono comunque accorsi anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Stroncato da un infarto, il 75enne cardiopatico in cantiere nonostante il caldo

Una tragedia che lascia sbigottiti perché, qualora tutte le circostanze fossero confermate, metterebbe in luce due elementi molto importanti: il primo, la necessità di proteggersi dalle ondate di calore, soprattutto nelle ore più calde della giornata, perché le temperature troppo alte possono essere fatali. Il secondo, che una persona di 75 anni, che rientra quindi in quella fascia di popolazione che più di altre dovrebbe proteggersi dal caldo, si trovava in un cantiere a lavorare. Per giunta, con pregresse patologie cardiache.

Dalla multinazionale americana dell’ecommerce sono arrivate parole di cordoglio: “Quanto accaduto è terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia della persona coinvolta. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità“.