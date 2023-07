Napoli, partorisce nel bagno di casa con l’aiuto dei poliziotti: mamma e figlia salve

Era lo scorso 27 giugno quando i poliziotti della Questura di Napoli hanno raggiunto l’abitazione di Valentina che, prematuramente, aveva dato alla luce la sua prima figlia con un parto insolito, avvenuto nel bagno di casa. Oggi, gli agenti festeggiano le dimissioni della neo mamma e della sua bambina che possono finalmente lasciare l’ospedale, dopo 20 giorni di ricovero. Un lieto fine reso possibile dagli angeli in divisa che hanno fornito i primi soccorsi alla piccola Maria Patrizia.

Napoli, parto prematuro in casa: i poliziotti salvano la bambina

Valentina non aveva ancora terminato i 9 mesi di gravidanza quando, improvvisamente, si è ritrovata tra le braccia la sua piccola. Non c’è stato il tempo nemmeno di dirigersi verso l’ospedale: la giovane ha partorito direttamente nel bagno di casa sua.

Gli agenti del commissariato di Scampia, ricevuta la segnalazione dalla Sala Operativa, hanno raggiunto l’appartamento della donna dove hanno trovato la bimba, appena nata, ancora vincolata alla madre dal cordone ombelicale.

“In quei frangenti, i poliziotti l’hanno presa in braccio e, con dei piccoli colpetti sulla schiena, l’hanno aiutata a respirare in modo tale da farle riacquisire un colorito roseo e l’hanno poi avvolta in alcune lenzuola in attesa che le ambulanze, inclusa quella adibita al trasporto neonatale, riuscissero a raggiungerli quanto prima, scortate dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico” – si legge dal post diffuso sui social dalla Questura di Napoli.

Dopo i primi soccorsi, mamma e figlia sono state trasportate all’ospedale Cardarelli e sottoposte ai consueti accertamenti. Oggi, entrambe godono di ottima salute e, dopo circa 20 giorni di ricovero, hanno lasciato il nosocomio partenopeo.

La piccola Maria Patrizia è stata dimessa ed è tornata a casa con la sua mamma e il suo papà. Un traguardo che non poteva non essere celebrato dai poliziotti che hanno assistito alla nascita della bambina: proprio loro si sono recati in ospedale con un fascio di fiori e palloncini rosa per Valentina e sua figlia.