Meraviglia alla Gaiola, ci sono gli ombrelloni marini in spiaggia: gratis per tutti

Per tutta l’estate al Parco Sommerso di Gaiola, l’area marina protetta del Golfo di Napoli, saranno messi a disposizione dei bagnanti gli ombrelloni marini, gratis per tutti: un servizio dedicato a cittadini e turisti per rendere più gradevole la loro permanenza in spiaggia.

Gaiola, in spiaggia con gli ombrelloni marini gratis

Non si tratta di comuni ombrelloni ma di “ombrelloni marini”. Ognuno, infatti, riporta il disegno di un organismo marino del Parco all’interno di una piccola scheda descrittiva di quella specie. Un modo per offrire un servizio gratuito aggiuntivo ai bagnanti ma anche per stimolare la conoscenza della biodiversità del Parco.

Ogni raffigurazione è una piccola opera d’arte disegnata a mano dall’artista Serena Strino, figlia del noto pittore napoletano Giovanni. Il progetto ha un carattere sociale: è stato finanziato con i fondi delle sanzioni amministrative applicate ai pirati del mare che violano le norme di tutela e sicurezza del Parco.

Il servizio è attivo dal martedì alla domenica, a partire dalle ore 10:00. Gli interessati potranno recarsi sul posto, verificare se ci sono basi libere, dirigersi verso il Centro Visite e ritirare il proprio ombrellone. Basterà presentare un documento d’identità e posizionare il proprio ombrellone sulla spiaggia. Al termine della permanenza, l’ombrellone dovrà essere riconsegnato al Centro Visite. Nella distribuzione sarà data priorità ai soggetti che hanno più bisogno di ripararsi dal sole estivo, in primis anziani e famiglie con bambini.

L’oasi della Gaiola a Napoli

L’area marina protetta Parco sommerso di Gaiola prende il nome dai due atolli che sorgono nei pressi della costa di Posillipo. Il parco che si estende per 42 ettari dal borgo di Marechiaro alla baia di Trentaremi, è stato istituito Area marina protetta nel 2002 e la sua immane bellezza è dovuta alla fusione di aspetti biologici, vulcanologici e archeologici.

Il Parco, anche grazie al continuo influsso delle acque costiere, ospita una grande varietà dell’ecosistema biologico tipico del bacino Mediterraneo. Il paesaggio che ci troviamo innanzi è quindi di rara ed estrema bellezza e anche i caldi colori dei costoni rocciosi e delle alte falesie del Tufo Giallo Napoletano non fanno altro che conferire un tono di autorevole magnificenza ad un posto incantevole.