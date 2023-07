Prosegue il tour partenopeo di Robert De Niro: il celebre attore premio Oscar è giunto a Napoli e tra una passeggiata e l’altra per le vie del centro storico si è fermato al ristorante Mimì alla Ferrovia per assaggiare le prelibatezze della tradizione campana.

Robert De Niro a Napoli: tappa da Mimì alla Ferrovia

Dopo la tappa a Massa Lubrense, il divo di Hollywood si è diretto a Napoli ed ha colto l’occasione per visitare alcuni dei musei più iconici, gustare una buona pizza da Concettina ai Tre Santi e un fiocco di neve, specialità dolciaria della pasticceria Poppella.

Sono stati poi i gestori del ristorante Mimì alla Ferrovia ad accogliere la star dando inizio ad un vero e proprio tour gastronomico tra i piatti della tradizione partenopea. E’ qui che De Niro ha dato spettacolo intrattenendosi con i titolari, parlando napoletano e baciando la statuina di Maradona posta sul tavolo.

Dal taglio della trecciona di mozzarella di bufala all’assaggio del puparuolo ‘mbuttunato alle simpatiche lezioni di napoletano: Robert De Niro ha trascorso una giornata da vero napoletano nel noto locale posto nei pressi della stazione Garibaldi.

Qui ha incontrato anche il maestro dei presepi di San Gregorio Armeno, Genny Di Virgilio, che ha omaggiato la star con una bellissima statuina di Pulcinella, commentando sui social: “Mi ritrovo a pranzo da Mimì alla Ferrovia e incontro il mio idolo, Robert De Niro. Sono ancora emozionato”.

L’attore ha visitato anche il Museo del Tesoro di San Gennaro e il Museo di Jago. Un ritorno magico quello di De Niro nel territorio campano. Del resto l’attore non ha mai nascosto il suo amore per Capri e le bellezze del Golfo di Napoli, la Penisola Sorrentina, la Costiera Amalfitana. Questa estate ha scelto proprio il centro partenopeo come tappa del suo viaggio per trascorrere momenti unici e indimenticabili.