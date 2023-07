Robert De Niro è a Napoli: pizza e fiocco di neve da Poppella per la star di Hollywood

Proseguono le vacanze campane di Robert De Niro: dopo la tappa a Massa Lubrense, il divo di Hollywood è giunto a Napoli ed ha colto l’occasione di degustare una buona pizza e un fiocco di neve, specialità dolciaria della pasticceria Poppella.

Robert De Niro a Napoli: mangia la pizza e il fiocco di neve di Poppella

L’attore, regista e produttore cinematografico sta trascorrendo le vacanze a bordo del suo yacht in giro per l’Italia, fermandosi in particolare tra le meraviglie della Campania. Nei giorni scorsi è stato avvistato a Massa Lubrense e immortalato dai gestori del celebre ristorante Lo Scoglio, di Marina di Cantone, che gli hanno riservato un’accoglienza speciale.

Ieri la star del cinema è stata avvistata al centro di Napoli. Ha scelto, infatti, di immergersi tra i sapori della tradizione napoletana, raggiungendo il Rione Sanità per fermarsi a mangiare prima una pizza, da Concettina Ai Tre Santi, poi un fiocco di neve, nella pasticceria Poppella.

“Abbiamo ospitato una delle star di Hollywood. E’ stato un onore immenso ospitare Robert De Niro nella pasticceria Poppella” – è il post diffuso sui social della pasticceria che ha voluto condividere con gli utenti alcuni scatti della giornata.

Non è la prima volta che l’attore sceglie di perdersi tra le bellezze partenopee e campane. Del resto non ha mai nascosto il suo amore per Capri e le bellezze del Golfo di Napoli, la Penisola Sorrentina, la Costiera Amalfitana.

Napoli occupa un posto speciale nel suo cuore. Di recente, parlando del film E’ stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, ne ha decantato anche l’eccellenza in campo cinematografico: “Ci sono così tante cose fantastiche in La mano di Dio. Sono stato a Napoli solo poche volte ma per me questo film è decisamente napoletano nel modo in cui molti dei film di Martin Scorsese e Woody Allen sembrano essenzialmente New York City. Napoli per molti versi mi ricorda la New York italo-americana che amo”.