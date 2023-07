Robert De Niro è in Campania: vacanze nel Golfo di Napoli per la star di Hollywood

La star di Hollywood Robert De Niro ha scelto la Campania come meta delle sue vacanze estive: è arrivato a sorpresa, ieri, a Massa Lubrense per assaporare le prelibatezze del celebre ristorante Lo Scoglio, a Marina del Cantone.

Vacanze in Campania per Robert De Niro: tappa a Massa Lubrense

L’attore, regista e produttore cinematografico statunitense, come tante altre celebrità, si è concesso un momento di relax in Campania, tra le località costiere più belle della nostra terra. Del resto, non ha mai nascosto il suo amore per Capri e le bellezze del Golfo di Napoli, la Penisola Sorrentina, la Costiera Amalfitana.

A immortalare la sua visita sono stati i gestori del ristorante Lo Scoglio che hanno accolto il divo calorosamente all’interno del raffinato locale. Qui ha potuto degustare alcune specialità della gastronomia campana, godendo di un panorama mozzafiato.

De Niro elogia la Napoli di Sorrentino: “Mi ricorda la New York italo-americana che amo”

Non è la prima volta, tuttavia, che De Niro sceglie di perdersi tra le meraviglie partenopee e campane. Su Napoli, in particolare, di recente ha espresso anche il suo apprezzamento in chiave cinematografica, paragonando la città alla New York che tanto ama.

A incantarlo era stato il capolavoro di Paolo Sorrentino, E’ stata la mano di Dio. In una lettera apparsa su Deadline, infatti, De Niro aveva sottolineato: “Ci sono così tante cose fantastiche in La mano di Dio, la ricca storia di formazione di Paolo Sorrentino. È un film intensamente personale. Sorrentino, che lo ha scritto oltre che diretto, ha creato il suo surrogato Fabietto e ambientato il film nella sua nativa Napoli”.

“Sono stato a Napoli solo poche volte ma per me questo film è decisamente napoletano nel modo in cui molti dei film di Martin Scorsese e Woody Allen sembrano essenzialmente New York City. Napoli per molti versi mi ricorda la New York italo-americana che amo“.