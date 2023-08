Amalfi, incidente tra due imbarcazioni: turista cade tra le eliche del motore e muore

Una vera e propria tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi ad Amalfi. Una turista americana di 44 anni ha perso la vita in seguito alla collisione tra un veliero turistico ed un’imbarcazione da diporto di sette metri su cui si trovava assieme alla famiglia. Come riporta Il Mattino, lo scontro è avvenuto poco prima delle 18 di fronte al Fiordo di Furore.

Incidente tra due imbarcazioni ad Amalfi, donna americana di 44 anni finisce tra le eliche e muore

La vittima era in compagnia del marito e dei due figlioletti, quando l’imbarcazione da diporto di sette metri di lunghezza noleggiata con conducente, sarebbe sbattuta contro il veliero turistico Tortuga, provocando la caduta della donna tra le eliche del motore. La statunitense ha riportato ferite lungo tutto il corpo, in particolare alla testa, mentre il marito è stato colpito ad una spalla. Un vero e proprio miracolo ha salvato i bambini, rimasti illesi. La donna è stata soccorsa dalla Guardia Costiera di Amalfi, supportata da natanti privati, ed è stata portata alla alla Darsena del porto di Amalfi (che aveva vissuto una terribile mareggiata qualche giorno prima) dove c’era un’ambulanza del 118 ad aspettarla. Trasferita d’urgenza al pronto soccorso di Castiglione, nel tragitto i medici hanno provato a rianimarla e saturarla. Dall’ospedale è stata trasferita in eliambulanza a Salerno, ma non c’è stato nulla da fare. Dopo circa un’ora, verso le 19, la donna è morta.

Anche il marito e i figli della donna sono stati portati al pronto soccorso, per ricevere le cure del caso. Le due imbarcazioni sono state poste sotto sequestro dopo essere state rimorchiate nel porto. I militari della Guardia Costiera di Amalfi in collaborazione con i Carabinieri stanno provando a ricostruire la vicenda, mentre è giunto sul posto il magistrato di turno. I conducenti delle imbarcazioni coinvolte nella collisione saranno sottoposti a test tossicologici.