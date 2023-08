Mariarosa si sente male e muore alla sagra, il sindaco: “Ora dedicheremo la festa a lei”

A seguito della tragedia avvenuta ieri a San Gregorio Magno dove, durante la sagra Baccanalia, è morta una ragazza, la 23enne Mariarosa Turturiello, l’amministrazione comunale è intervenuta sull’accaduto annunciando la ripresa dei festeggiamenti, in onore della giovane.

San Gregorio per Mariarosa, la ragazza morta alla sagra Baccanalia

Era tutto pronto per la serata inaugurale della celebre festa tra le cantine del suggestivo borgo salernitano quando improvvisamente Mariarosa, una ragazza di Ricignano che lavorava come cameriera per l’evento, sarebbe stata colpita da un malore, cadendo sul suolo priva di vita.

“La tragedia che ha colpito la famiglia Turturiello, per la morte di Mariarosa, mentre la giovane era all’interno del borgo, ci ha lasciati sgomenti e sotto choc. Un evento festoso come Baccanalia non è mai stato toccato da un momento così difficile. Mariarosa era di Ricigliano ed era desiderosa di partecipare nella nostra comunità di San Gregorio Magno ad una festa attesa anche da lei. Ma il destino è stato beffardo e, all’improvviso, Mariarosa ci ha lasciati accasciandosi al suolo e spegnendosi, rendendo vano ogni, sia pur immediato, soccorso” – si legge nella nota diffusa dal Comune.

“Abbiamo subito sospeso ogni cosa ieri sera. Nessuno aveva neppure in animo di continuare. Quella era una tragedia per tutti, oltre che per la famiglia. Una tragedia per la grande famiglia di Baccanalia. Confrontandoci con gli organizzatori, ma anche nel comune sentire della comunità riciglianese, considerando l’immensa macchina organizzativa che è Baccanalia, l’evento proseguirà“.

“Fermare tutto non ci ridarà Mariarosa, non ci restituirà serenità, non ci farà superare il dolore che è dentro di noi. La stessa Mariarosa aveva deciso di esserci, lo aveva deciso proprio per quel forte radicamento ad un evento che sentiva suo. Baccanalia continuerà come fosse il nostro grande abbraccio a questa giovane che ci ha lasciati così, all’improvviso e inermi dinanzi all’imponderabile destino”.

“Ma a Mariarosa dedicheremo questa edizione, a Mariarosa dedicheremo un nostro segno tangibile. Ogni cantina, ogni locanda, ogni stand avranno un palloncino bianco che la ricorda. Sarà come avere ancora Mariarosa con noi, sarà il nostro ricordo, pur con l’animo colmo di tristezza”.

“Ciao Mariarosa, la persona che sei stata, gioviale, allegra, radicata fortemente alle tradizioni riciglianesi ma anche gregoriane, presente negli eventi della comunità con la pienezza della tua persona, è e sarà per noi, per tutti, un esempio”.