Terremoto ai Campi Flegrei, avvertito anche a Napoli: tante scosse e gente in strada

Sciame sismico ai Campi Flegrei: tra la notte e la mattinata di oggi, 18 agosto, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato diverse scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 3.3, avvertita anche a Napoli.

Scosse di terremoto ai Campi Flegrei oggi 18 agosto: avvertite anche a Napoli

La prima scossa, di magnitudo 2.0, si è verificata intorno alle ore 1:58, seguita subito dopo (alle 2:01) da un’altra di 2.5. Alle 4:11 ancora una scossa di 2.0 che ha preceduto quelle della mattinata: una di 2.5 alle 6:10, una di 3.3 alle 6:18 e una di 2.8 alle 6:22.

Una sequenza di 6 scosse abbastanza intense, vista la bassa profondità che oscilla tra 0 e 2 km, avvertite chiaramente dalla popolazione residente e dai cittadini delle zone limitrofe. Pare che in molti siano scesi in strada ma, nonostante la paura, non si segnalano danni a cose o persone. Si ricorda, infatti, che tali oscillazioni rientrano nel normale fenomeno del bradisismo tipico della zona. Le scosse sono state accompagnate da tante altre di bassa entità.

Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che tramite una nota diffusa sui social ha sottolineato: “L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione i seguenti aggiornamenti relativi allo sciame sismico in corso nell’area dei Campi Flegrei a partire dalle ore 1:57″.

“Alle ore 06.00 il comunicato di aggiornamento pervenuto riporta in via preliminare 35 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.5±0.3 . A tale aggiornamento hanno fatto seguito ulteriori due comunicazioni di evento. Il primo, localizzato in zona Solfatara-Pisciarelli, si è prodotto alle ore 06:09, ora locale, alla profondità di 2.3 km con magnitudo 3.1 ±0.3 . Il secondo anch’esso localizzato in zona Solfatara-Pisciarelli si è prodotto alle ore 06:18, ora locale, alla profondità di 2.4km con magnitudo 3.3 ±0.3″.

“In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli ha subito preso contatti con l’Osservatorio Vesuviano e segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati fino a conclusione del fenomeno. Capisco che siete spaventati e preoccupati, ma vi assicuro che, insieme al direttore dell’Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito, alla Protezione Civile e alla Polizia Municipale, stiamo monitorando in tempo reale la situazione. Vi chiedo di mantenere la calma e di fare riferimento solo ai canali ufficiali di comunicazione” – ha concluso.