Meraviglia a Bacoli, la spiaggia libera dal mare cristallino: bar, giochi ed eventi gratis

In un’estate sempre più colpita da rincari e prezzi alle stelle, un’altra oasi napoletana continua ad accogliere i bagnanti regalando momenti di relax e divertimento, tra eventi ed attività gratis: si tratta della spiaggia libera del Poggio, tra le più belle di Bacoli e a costo zero per tutti.

Spiaggia libera del Poggio: meraviglia a Bacoli tra giochi ed eventi gratis

Dopo un accurato intervento di pulizia, che ha interessato l’intero territorio bacolese, la splendida spiaggia del Poggio è stata restituita alla cittadinanza che, fin da subito, si è attivata per rendere l’area un luogo accessibile e fruibile per tutti.

Un meraviglioso scorcio paradisiaco, dal mare cristallino, che si è dotato di alcuni servizi per i bagnanti di tutte le età. Oltre alle giostre nella villetta comunale a pochi passi dal mare, è stato aperto un bar-chiosco per chi vuole trattenersi in spiaggia e grazie al progetto Poggio Rico si susseguiranno tornei di beach volley, karaoke e tanti eventi gratis.

Ad annunciarlo è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione: “Spiaggia libera. Quello che sta accadendo al Poggio è semplicemente magico. Nel borgo antico di Bacoli, sta crescendo un modello di partecipazione popolare, dal basso, che coinvolge tantissimi giovani, famiglie, bambini, anziani”.

LEGGI ANCHE

Apre il nuovo lungomare di Portici con la spiaggia Cirotto: mare e docce gratis per tutti

Apre il lido comunale nel Napoletano: 7500 metri di spiaggia attrezzata gratis per i cittadini

“Tutto è iniziato con i lavori alla villetta comunale, con nuove giostrine e spazi di socialità. Tutto è nato da un bando pubblico per la gestione di un bar-chiosco, a pochi metri dall’arenile pubblico, in uno dei luoghi più affascinanti della nostra città, a due passi dalla piscina Mirabilis”.

“Da tutto questo nasce Poggio Rico, un progetto fatto da donne e uomini figli di Bacoli che amano il territorio. Un gruppo meraviglioso che sta coinvolgendo tante associazioni turistiche, sportive e sociali del nostro paese, e che assicurerà non solo servizio bar ma anche un numero sempre maggiore di eventi gratuiti, aperti a tutti“.

“Si è partiti con i tornei di beach-volley, poi il karaoke. Divertimento assicurato, e siamo solo all’inizio. Un nuovo spazio di aggregazione, gioia, che parte dalla valorizzazione di un bene pubblico. Non più una villetta abbandonata, non più una spiaggia poco curata ma un risveglio collettivo che scuote positivamente le coscienze di tanti” – ha concluso.