Manca l’acqua a Torre del Greco per un guasto: le strade interessate e quando tornerà

In alcune zone del Comune di Torre del Greco manca l’acqua a causa di un guasto: a comunicarlo è la GORI che ha già avviato gli interventi di ripristino comunicando che la normale erogazione idrica avverrà gradualmente nelle prossime ore.

Manca l’acqua a Torre del Greco, quando tornerà: la nota di GORI

GORI, tramite nota, ha annunciato che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a Torre del Greco. In particolare si registrano disagi in via Carbolillo, via Lava Troia e tutte le traverse della zona.

I tecnici sono già al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. L’erogazione dell’acqua tornerà regolare a partire dalle 16:00 di oggi, venerdì 18 agosto. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Lavori della Gori a Torre del Greco ad agosto

Nel mese di agosto, a Torre del Greco è partito il macro-progetto Azioni per l’Acqua, un piano di interventi per il miglioramento del servizio offerto e per la tutela e la conservazione della risorsa idrica. Per il prosieguo dei lavori, tuttavia, è necessario talvolta sospendere il servizio idrico. Per questo gli interventi sono partiti nel mese meno affollato dell’anno.

Ridurre le perdite, risanare la rete idrica, potenziare il servizio offerto e contribuire alla tutela di una risorsa essenziale per la vita sono solo alcuni dei principali obiettivi dell’iniziativa che porterà anche ad una riduzione della durata e del numero dei guasti.

Le opere, una volta ultimate, consentiranno di recuperare 8 milioni di litri di acqua al giorno, pari a 3 piscine olimpioniche e al consumo giornaliero di circa 50.000 persone, secondo le stime di Gori. Si ricorda che tutte le informazioni sulle sospensioni del servizio idrico sono disponibili alla pagina Avvisi all’utenza presente sul sito goriacqua.com.