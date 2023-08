Frosinone-Napoli, le probabili formazioni: non ce la fa Kvaratskhelia, le scelte di Rudi Garcia

Finalmente torna il campionato di calcio di Serie A. Dopo due mesi e mezzo dal 4 giugno 2023, giorno in cui il Calcio Napoli ha alzato al cielo dello Stadio Diego Armando Maradona la coppa del terzo Scudetto, gli azzurri scenderanno in campo al Benito Stirpe di Frosinone per iniziare il nuovo cammino, con calcio d’inizio previsto alle ore 18,30. L’attesa per vedere all’opera la nuova squadra di Rudi Garcia è spasmodica: sarà fondamentale ricominciare con il piede giusto per tuffarsi al meglio nella stagione 2023/2024, partendo dalle certezze di quella fantastica appena trascorsa.

La Società Sportiva Calcio Napoli si presenta alla sfida con tutti gli effettivi a disposizione, eccezion fatta per Khvicha Kvaratskhelia, non convocato per un affaticamento muscolare. La turbolenta estate di mercato partenopea per ora ha visto la partenza del solo Kim Min-Jae, mentre si sono aggregati alla squadra i due nuovi acquisti Natan Bernardo De Souza e Jens Cajuste, che partiranno però dalla panchina.

Rudi Garcia ripartirà dalle certezze che ha dato la rosa tricolore: Alex Meret difenderà i pali, Giovanni Di Lorenzo agirà sulla destra mentre Mathias Olivera sembra essere in vantaggio per coprire la fascia opposta. Juan Jesus e Amir Rrahmani saranno i due centrali difensivi; Stanislav Lobotka occuperà la cabina di regia affiancato dal recuperato Frank Zambo Anguissa e dal polacco Piotr Zielinski. In avanti saldamente al centro dell’attacco il capocannoniere dello scorso campionato Victor Osimhen, assieme a Matteo Politano e Giacomo Raspadori.

Frosinone-Società Sportiva Calcio Napoli, le probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Borrelli, Caso. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Rudi Garcia.