A Napoli farà ancora più caldo, 2 giorni di temperature infernali: scatta il bollino rosso

L’anticiclone Nerone infiamma la città di Napoli che domani e mercoledì, 22 e 23 agosto, sarà contrassegnata dal cosiddetto bollino rosso per caldo estremo: a confermarlo è il Ministero della Salute che colloca la città partenopea tra quelle più bollenti d’Italia nell’ultimo bollettino sulle ondate di calore.

Caldo a Napoli: 2 giorni da bollino rosso il 22 e 23 agosto

Il caldo africano non sembra mollare la presa: al contrario, nei prossimi giorni l’alta pressione sub-tropicale si rinforzerà ulteriormente, facendo letteralmente schizzare i termometri da Nord a Sud. In alcune zone, infatti, saranno sfiorati e addirittura superati i 40 gradi.

Nello specifico, a partire da domani e fino a mercoledì, si prevedono valori da bollino rosso nella città di Napoli. Ci aspettano, dunque, due giornate di afa e caldo infernale, con un clima che diventerà ancora più rovente nelle prossime ore.

L’allerta rossa del Ministero della Salute indica una condizione d’emergenza per l’avvento di ondate di calore con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive. Non solo, dunque, sui sottogruppi a rischio come anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche.

Ad essere segnate dal massimo livello di criticità, oltre a Napoli, saranno numerose città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

Stando alle previsioni meteo, la nuova ondata di caldo si smorzerà soltanto entro il fine settimana, in particolare nella giornata di domenica 27 agosto che segnerà l’inizio di una nuova perturbazione con i primi freschi temporali attesi sull’arco alpino.

Da lunedì 28 agosto assisteremo ad una determinante svolta sul fronte climatico con temperature in discesa anche di oltre 10-13 gradi. Una vera e propria “rinfrescata” che interesserà inizialmente le Regioni del Centro e del Nord per poi estendersi altrove ma che sarà soltanto momentanea: secondo le prime proiezioni anche il mese di settembre sarà caratterizzato dall’avanzata dell’anticiclone africano.