Il regista Paolo Sorrentino sta girando da settimane un nuovo film a Napoli, attualmente rinominato “Untitled“. Ebbene sì, perché le riprese iniziate a fine giugno erano state presentate come quelle per un lungometraggio dal titolo “L’apparato umano“, una sorta di prequel de “La grande bellezza”, il film che trionfò alla Notte degli Oscar nel 2014. Poi il pluripremiato napoletano ha iniziato a ‘giocare’ con il suo nome, e recentemente l’ha ribattezzato “Senza titolo”. Dopo aver registrato alla Villa Comunale e a Mappatella Beach, il set si è spostato prima nella zona di fronte al teatro San Carlo e poi sul lungomare di via Caracciolo, dove ieri è stato chiamato quello che doveva essere l’ultimo ‘ciak’. In realtà le riprese dovrebbero continuare fino a fine agosto, per poi spostarsi a Capri e poi a Genova.

Paolo Sorrentino a Napoli per girare il suo ultimo film: tra auto d’epoca e camion anti-colera, riprodurrà la città degli anni ’70

Lo scenario riprodotto è quello della città degli anni ’70, con tanto di auto d’epoca: le zone interessate sono state transennate e rese inaccessibili ai passanti, che a distanza hanno visto sfilare un corteo funebre con tanto di carrozza trainata da cavalli neri, camion dotati di spray per la creolina contro il colera e camion della nettezza urbana antichi. Sul manto di via Caracciolo anche un cadavere, verosimilmente collegato al funerale girato qualche giorno prima. Nei giorni scorsi il pluripremiato regista ha ricevuto anche la visita della star di Hollywood Robert De Niro.

Nella zona antistante la Villa Comunale, quella della Riviera di Chiaia, gli addetti ai lavori hanno anche esposto un cartello con su scritto “Non è Mare Fuori”, evidentemente dopo aver ricevuto tantissime domande dei curiosi convinti che si trattasse della fiction Rai che è diventata un vero e proprio cult a Napoli.