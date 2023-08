Addio caldo africano, arriva il ciclone Poppea: grandine e violenti temporali a Napoli

Dopo giornate dominate dal bollente anticiclone Nerone, arriva il maltempo con l’avanzata del ciclone Poppea che, stando alle previsioni meteo, causerà temporali e grandine che dal Nord si estenderanno al Centro e al Sud Italia, dando il via alla prima violenta perturbazione dell’estate che toccherà anche la città di Napoli.

Arriva il maltempo con il ciclone Poppea: temporali anche a Napoli

La svolta ci sarà tra domenica e lunedì, 27 e 28 agosto, quando le correnti fresche del vortice Poppea provocheranno temporali anche forti, con elevato rischio di episodi di grandine e nubifragi. Si assisterà, inoltre, ad un vero crollo termico con temperature in discesa anche di oltre 15 gradi.

Anche al Sud, a partire dalla prossima settimana, si passerà ad un clima quasi autunnale con l’arrivo di un fronte instabile e temporalesco che dovrebbe prevalere almeno fino a giovedì, 31 agosto. Il maltempo esploderà anche a Napoli soprattutto a partire da lunedì 28 agosto: si prevede, infatti, una domenica incerta seguita da un inizio settimana fatto di piogge e temporali.

“Nel corso del weekend si avvicinerà all’Italia il pericoloso ciclone Poppea che di fatto, scalzando l’anticiclone africano Nerone, porrà fine all’estate 2023 per come l’abbiamo conosciuta in questi ultimi 10 giorni. Tutti gli elementi atmosferici sono a suo favore affinché possa scatenare una violenta burrasca di fine estate“ – sottolinea il meteorologo Antonio Sanò de Il Meteo.

“Bisognerà prestare molta attenzione alle regioni colpite dalle precipitazioni in quanto queste ultime potranno risultare forti, sotto forma di temporale con grandine (anche grossa) e di nubifragio. In tal caso, dato che l’Italia proviene da un periodo secco, l’acqua che potrebbe cadere in poche ore non riuscirebbe ad essere assorbita dal terreno, provocando quindi improvvisi allagamenti o alluvioni lampo” – conclude.

Le prime proiezioni di settembre, tuttavia, segnalano il ritorno dell’anticiclone africano che dovrebbe riportare un clima tipicamente estivo in tutta Italia. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti.