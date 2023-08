ALLERTA METEO, ciclone Poppea a Napoli: spiagge e parchi chiusi per forti temporali

Per tutta la giornata di oggi, 28 agosto, e fino alle ore 8 del 29, sarà in vigore in tutta la Campania l’allerta meteo di colore Giallo: il Comune di Napoli ha comunicato alla cittadinanza la chiusura dei parchi cittadini e del pontile Nord di Bagnoli, oltre a negare l’accesso nelle spiagge pubbliche del territorio.

Allerta meteo in Campania: spiagge e parchi chiusi a Napoli per temporali

Dopo giorni di afa e caldo asfissiante, l’inizio della nuova settimana è segnato dall’arrivo del ciclone Poppea che, facendosi carico di fresche correnti, porterà il maltempo in tutto il Paese, dando inizio alla prima violenta perturbazione dell’estate che toccherà anche la nostra Regione

Nella giornata di ieri, la Protezione Civile della Campania ha, infatti, diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali, valido a partire dalle 8 di questa mattina fino alle 8 di domani, martedì 29 agosto.

Durante queste 24 ore, dunque, potranno verificarsi temporali improvvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associati a grandine e fulmini. Si prevedono anche “venti localmente forti con possibili raffiche e mare tendente ad agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Di qui il provvedimento dell’amministrazione comunale partenopea: i parchi cittadini resteranno chiusi così come il Pontile Nord di Bagnoli, e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine. In più il Comune di Napoli ha raccomandato ai cittadini di seguire le norme comportamentali indicate sul sito ufficiale.

Tra queste si segnala la necessità di prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature. Bisogna, inoltre, assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento. Si consiglia, infine, di osservare particolare prudenza negli spostamenti, limitandoli a quanto strettamente necessario.