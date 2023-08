Gary Oldman è a Napoli: l’attore Premio Oscar pazzo della cucina napoletana

Gary Oldman, attore Premio Oscar e produttore cinematografico britannico, è a Napoli: è stato avvistato al ristorante Cicciotto a Marechiaro che ha condiviso, sui social, uno scatto della visita.

Gary Oldman è a Napoli: a cena da Cicciotto a Marechiaro

Noto in particolare per il suo ruolo di Sirius Black nei quattro film della serie cinematografica Harry Potter, Oldman è giunto nella città partenopea e probabilmente ci resterà non poco. E’ lui, infatti, uno dei protagonisti del nuovo film di Paolo Sorrentino, in corso di riprese, che sarà ambientato proprio a Napoli. A confermarlo è Variety.

La star ha approfittato della permanenza nel capoluogo campano per provare le specialità della cucina partenopea. Di ieri sera lo scatto che lo ritrae all’interno del locale Cicciotto, uno dei ristoranti più suggestivi del posto, tra pietanze gustose e una vista mozzafiato sul mare.

“Pasta, pasta, pasta. Che esperienza da Cicciotto a Marechiaro. Grazie per la vostra ospitalità, le sorprese e le risate” – si legge sui social dell’attore e sua moglie che hanno pubblicato una foto scattata all’interno del locale, commentando la bella serata trascorsa.

Del resto, non è la prima volta che il divo inglese si reca nella nostra Regione. Già la scorsa estate aveva scelto di trascorrere qualche giorno in terra partenopea, non perdendo l’occasione per visitare gli Scavi Archeologici di Pompei.

Una visita che lo emozionò al punto tale da dichiarare: “Mi sento tremare. E’ come se fossi trasportato indietro nel tempo a duemila anni fa. Non mi aspettavo di emozionarmi così. Qui è tutto fantastico. E’ una esperienza incredibile visitare la città sepolta e che è riuscita a vincere la battaglia contro il tempo, diventando eterna”.

Ben presto lo vedremo recitare nel nuovo film del regista napoletano Paolo Sorrentino ma il suo ruolo, così come quello di tutti gli altri attori, è ancora tenuto nascosto. Pare che la trama si incentri su un personaggio femminile che porta il nome della sua città: Parthenope.

Tra gli altri membri del cast, anticipati dall’Ansa, spiccano Biagio Izzo, Nello Mascia, Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Peppe Lanzetta, Alfonso Santagata, Lorenzo Gleijeses, Silvia De Grandi, Celeste Dalla Porta.