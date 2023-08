Anche Bacoli dice no al circo con gli animali. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha vietato l’ingresso in città di un circo con gli animali, accodandosi dunque a diversi altri colleghi di città della Campania: Avellino, Salerno, Napoli, San Giorgio a Cremano hanno in tempi recenti già detto no a spettacoli con animali.

Bacoli vieta l’ingresso di un circo con animali

“Abbiamo vietato l’arrivo in città di un circo con animali. A Bacoli non li vogliamo. Sono tra le cose peggiori da mostrare ai nostri bambini. Animali ridotti in gabbia. Spesso malnutriti, e costretti a fare da clown. Troppo spesso, trasportati come fossero oggetti. Basta. È una battaglia che continueremo a portare avanti. Con ogni sforzo”.

“Sia chiaro. Ben vengano i circhi con tanti divertimenti per i nostri piccoli. Ben vengano quando sono luoghi di gioia. Hanno anche una funziona pedagogica. Ma non sono tollerabili quando si trasformano in luogo di sofferenza per poveri animali, che non hanno nessuna colpa. E sarà anche vero che “tanto si esibiscono altrove”, “Tanto si esibiscono in altre città”. Ma qui non ci pieghiamo alla logica del “tanto lo fanno tutti”. Qui, a Bacoli, facciamo come il colibrì che aiuta a spegnere l’incendio nella foresta. Facciamo la nostra parte. Una goccia d’acqua, alla volta”.

Sempre più città respingono i circhi con animali

In occasione dello scorso Natale il Comune di Napoli aveva indetto un bando affinché potesse essere ospitato in città un circo senza animali. Una richiesta esplicita del sindaco Gaetano Manfredi. A novembre del 2022 a San Giorgio a Cremano si è esibito invece Circus Atmosphere, il primo circo senza animali con spettacolari ologrammi, accompagnati dalle performance di prestigiosi artisti e acrobati. Gli stessi spettacoli sono stati protagonisti anche nella città di Salerno.