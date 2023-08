In Campania il primo pop up store Colourbook: il negozio a tempo tra zaini, diari e penne

Apre oggi, 31 agosto, il primo pop up store di Colourbook al Centro Commerciale Campania di Marcianise: un negozio a tempo, di 18 mq, che ospiterà prodotti per la scuola della nuova collezione 2023/2024, con un’area dedicata alla collezione SSC Napoli. Sarà aperto per tutto il mese di settembre, poi chiuderà definitivamente.

Con l’arrivo di settembre e l’inizio della scuola, lo store Colourbook di 18 mq (posizionato al livello 1 ingresso Nord del noto Centro) accoglierà per un mese intero genitori e studenti alle prese con l’acquisto dei materiali scolastici. L’ultimo giorno di apertura è fissato per il 30 settembre.

Tra zaini, diari, quaderni, correttori e tantissimi altri prodotti di cancelleria: all’interno del negozio Colourbook sarà possibile trovare tutto l’occorrente per iniziare al meglio il nuovo anno scolastico. Un’area speciale sarà poi dedicata esclusivamente alla nuova linea di prodotti della SSC Napoli, che celebra i campioni d’Italia.

La linea rigorosamente azzurra, proposta anche nella variante di color rosa, si compone di borse, accessori e tanto altro per bambini e ragazzi di tutte le età: diari 12 mesi con 4 grafiche esclusive, con all’interno tanti giochi interattivi e creativi, astucci in silicone e stoffa, penne celebrative con logo e scudetto, quaderni, cartelline e raccoglitori.

La collezione Colourbook dedicata alla Società Sportiva Calcio Napoli sarà anche protagonista del concorso Fai goal con Colourbook. Dal 14 settembre al 31 dicembre 2023, infatti, con l’acquisto di un quaderno spillato della linea Campioni d’Italia sarà possibile vincere subito tanti fantastici premi e partecipare all’estrazione di un super premio finale: la maglia autografata della squadra azzurra. A partire dal 14 settembre, sul sito ufficiale di Colourbook, sarà pubblicato il regolamento ufficiale.