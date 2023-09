ALLERTA METEO in Campania, vento forte e rischio mareggiate: fino a quando

Sarà in vigore dalle 10 di questa mattina, 4 settembre, l’avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania per venti forti e mare agitato, valido fino alle ore 22 di martedì 5 settembre.

Allerta meteo in Campania oggi: vento forte fino al 5 settembre

Nelle prossime ore si prevedono “venti forti e temporaneamente molto forti, in particolare martedì 5 settembre, dai quadranti settentrionali, con possibili raffiche. Mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate“.

Di qui la raccomandazione della Protezione Civile per mettere in guardia autorità e cittadinanza dai possibili fenomeni: “Prestare attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico, delle strutture provvisorie (impalcature) e a quelle per la balneazione (ombrelloni, gazebo e simili)”

“Si raccomanda ai Sindaci e alle autorità competenti di attivare sui rispettivi territori tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi: massima prudenza per le imbarcazioni e le persone presenti, anche nelle ore notturne, nelle zone portuali e nei litorali esposti ai venti. Si richiama inoltre l’attenzione sul rischio propagazione incendi dovuto al forte vento che può rappresentare una concausa di diffusione”.

La forza dell’anticiclone Bacco, responsabile del caldo africano di questo ultimo weekend, sembra dunque venir meno lasciando spazio ad una nuova fase turbolenta dal punto di vista climatico. Anche le previsioni meteo preannunciano l’arrivo di un vortice balcanico carico di piogge e temporali al Sud che potrebbe causare violenti nubifragi in alcune zone del territorio, in particolare in Calabria e Sicilia.

Non si escludono possibili mareggiate e raffiche di burrasca forte in Campania ma anche in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. L’estate settembrina, tuttavia, non dovrebbe finire qui: stando alle prime proiezioni, dal prossimo weekend le temperature potrebbero tornare a sfiorare i 32/34 gradi, portando nuovamente sole e caldo su tutto il Paese. Vista la distanza temporale, tuttavia, bisogna attendere ulteriori aggiornamenti.