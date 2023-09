Blitz dei carabinieri in coordinamento con le altre forze di polizia è scattato questa mattina all’alba a Caivano, nel Parco Verde: in totale, l’operazione ha coinvolto circa 400 operatori tra militari dell’Arma, Polizia di Stato, e Guardia di Finanza dalle prime ore di oggi, 5 settembre.

Operazione “Alto impatto”: blitz di Carabinieri e Polizia a Caivano

Sono scattate questa mattina all’alba le operazioni che hanno visto impegnate 400 unità tra Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza in un controllo straordinario nel territorio di Caivano: un intervento finalizzato all’esecuzione di numerose perquisizioni ed identificazioni di persone sospette. Sono state eseguite anche verifiche delle condizioni di salubrità ambientale ed igienico-sanitaria dei vari immobili con ausilio della polizia metropolitana.

Le forze dell’ordine sono intervenute nel quartiere che è stato teatro, di recente, degli episodi di violenza ai danni di due cuginette di 13 anni: una vicenda che ha sconvolto l’opinione pubblica e che nasce in un contesto di degrado economico e sociale più volte riportato alla ribalta nazionale da efferati fatti di cronaca.

All’operazione hanno partecipato anche reparti specializzati della polizia, la scientifica, i cinofili antidroga ed il Reparto Volo con il supporto dall’alto di un elicottero per il controllo del territorio. Come si apprende dal sito dell’ANSA, il blitz ha portato, finora, al sequestro di una molotov e di 150 proiettili per armi da guerra Ak47, 44 mila euro in contanti e due armi sceniche. Scoperto anche un appartamento adibito a piazza di spaccio, che è risultato vuoto al momento dell’irruzione.

Piantedosi: “Mai più zone franche”

Il Governo Meloni aveva promesso la presenza dello stato, e lo stato è arrivato con le armi a pochi giorni dalle “passerelle” della premier e del ministro dell’interno Matteo Piantedosi a Caivano. Proprio il titolare del Viminale è stato uno dei primi ad esprimersi in merito al blitz di questa mattina: “Siamo determinati a riaffermare la sicurezza e la legalità su tutto il territorio nazionale, a partire dalle aree da troppo tempo in sofferenza” – sono le dichiarazioni rilasciate all’ANSA – “Abbiamo iniziato con le grandi stazioni, poi Ostia, oggi Caivano e nei prossimi giorni andremo in altri contesti problematici affinché non ci siano zone franche. Lo Stato lavora per riportare la sicurezza in ogni periferia del paese”.

Parole di soddisfazione anche da parte di Marco Cerreto, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione agricoltura alla Camera dei Deputati: “Il mio plauso va a tutte le forze dell’ordine che da stamattina al Parco Verde di Caivano sono coinvolte in un’operazione interforze ”Alto impatto” che vede 400 uomini impegnati nei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada e delle condizioni di salubrità ambientale ed igienico-sanitaria dei vari immobili”.

Come riportato da RaiNews, l’onorevole continua: “La legalità, la sicurezza dei territori sono temi centrali del Governo Meloni. Le visite dei ministri così come la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sono passerelle elettorali ma concrete azioni che dimostrano, con i fatti, che lo Stato c’è”.