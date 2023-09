Si innamorano a Napoli curando i bimbi malati: Eva e Michele si sono sposati

Napoli – Un grande amore sbocciato in corsia, insieme alla dedizione per la cura dei più piccoli, è quello che ha dato vita alla storia di Eva e Michele, una radioterapista del Pascale e un pediatra del Santobono che, dopo essersi incontrati a seguito di un accordo siglato tra i due ospedali partenopei, si sono innamorati e pochi giorni fa hanno celebrato il loro matrimonio.

Si innamorano a Napoli in corsia: Pascale e Santobono in festa per il matrimonio

Lei è la dottoressa Eva Iannacone ed è una radioterapista del Pascale. Lui si chiama Michele Antonio Capozza ed è un pediatra oncologo del Pausilipon. Giusto un anno fa, grazie ad un progetto siglato all’interno della Rete Oncologica Campana, di radioterapia pediatrica, tra l’Istituto dei tumori di Napoli e il Santobono, per la prima volta si sono conosciuti.

L’amore per la cura dei più piccoli ha fatto sì che potessero incontrarsi, passando dai primi approcci da remoto (via computer e whatsapp) a quelli di persona. Parlando dei bambini e condividendo il loro tempo insieme a loro, hanno imparato a conoscersi e ad amarsi.

Lo scorso 3 settembre sono convolati a nozze a Venafro, la città che ha dato i natali a Eva. Michele, invece, è originario di Pancrazio Salentino ma i novelli sposi torneranno a vivere a Napoli, città in cui lavorano e che li ha fatti incontrare.

“Per ora abitiamo in una casa in affitto, fintanto che non ci organizziamo per comprarne una nostra. E’ accaduto tutto molto in fretta ma siamo molto felici, i nostri piccoli pazienti ci hanno fatto da testimoni” – ha raccontato la dottoressa Eva.

Intanto continua l’eccellente attività del reparto di pediatria del Pascale, inaugurato il 6 gennaio del 2021 dopo un accordo siglato tra il Pascale e il Santobono – Pausilipon. Grazie alla collaborazione tra i due Istituti è stato stilato un Pdta del paziente oncologico pediatrico sottoposto a trattamento radiante, redatto e sottoscritto dalle diverse figure professionali coinvolte.

I due istituti già da tempo condividono un rapporto di reciproca collaborazione, portando a termine insieme importanti interventi soprattutto in campo Orl/maxillo facciale e ortopedico pediatrico. In questo contesto, il matrimonio di Eva e Michele, nota colorata in uno scenario spesso a tinte fosche, è solo una conferma in più della sinergia instaurata tra i due poli d’eccellenza, destinato a diventare il primo della Rete Oncologica Campana.