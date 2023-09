Oggi l’ultimo saluto a Giovanbattista, l’assassino in stato di choc: “Chiedo scusa”

A poche ore dai funerali di Giovanbattista Cutolo, il ragazzo di 24 anni ucciso a Napoli, in piazza Municipio, il 16enne reo confesso dell’omicidio avrebbe manifestato l’intenzione di chiedere scusa alla famiglia.

Giovanbattista Cutolo ucciso a Napoli, il 16enne vuole chiedere scusa

“E’ in stato di choc, affranto e vuole chiedere scusa” – ha rivelato Davide Piccirillo, l’avvocato del 16enne che quella tragica notte, impugnando la pistola, avrebbe messo fine alla vita di Giovanbattista. Lui stesso, a poche ore dall’omicidio, trasferito ed ascoltato dagli inquirenti in Questura, avrebbe ammesso le sue responsabilità.

La lite sarebbe scoppiata tra due gruppi di ragazzi per uno scooter parcheggiato male. Il 24enne sarebbe intervenuto per difendere un suo amico e mettere fine alla discussione ma proprio in quel momento è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco.

“C’era chi si difendeva con le mani o i calci, chi ha lanciato uno sgabello o delle sedie. Non volevo uccidere nessuno, solo difendermi quando ho visto l’altro ragazzo venire verso di me con tono minaccioso. Ho avuto timore che potesse succedermi qualcosa, mi sono fatto dare la pistola e ho sparato tre colpi ma non per uccidere. Anzi ho visto Cutolo che indietreggiava e credevo di avergli fatto paura. Non sapevo di averlo ucciso, quando l’ho saputo sono rimasto scioccato”– è la versione del 16enne arrestato.

I risultati dell’autopsia, tuttavia, rivelano altri scenari: Giovanbattista sarebbe stato colpito ben 3 volte con 2 colpi dritti al petto e uno alle spalle. Le telecamere di videosorveglianza, installate in zona, hanno ripreso proprio il momento dello sparo: il 16enne avrebbe puntato la pistola contro di lui ad altezza uomo per poi sparare in sequenza i 3 colpi mortali.