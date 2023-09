Festa in casa Napoli, è nata la figlia di Rudi Garcia: si chiama Sofia

Weekend libero per Rudi Garcia, l’allenatore del Calcio Napoli appena diventato papà per la quarta volta: la compagna, la giornalista Francesca Brienza, tramite un post diffuso sui social ha annunciato la nascita della figlia Sofia.

Gioia in casa Napoli: è nata Sofia, la figlia di Rudi Garcia

“Stamattina un fiore è nato nel nostro giardino, Sofia. Benvenuta al mondo gioia di mamma e papà” – è la lieta notizia annunciata dalla neo mamma che ha pubblicato un dolce scatto che ritrae uno dei primi momenti con la nuova arrivata.

Prima figlia della coppia e quarta per Garcia, già papà di Carla, Eva e Lena (nate dalla relazione con l’ex moglie Veronique), la piccola Sofia è arrivata proprio a poche settimane dall’inizio della carriera del tecnico francese nella città di Napoli.

LEGGI ANCHE

Francesca Brienza: “Sono tifosa della Roma. Non partorirò a Napoli”

Francesca Brienza ha conosciuto Rudi Garcia nel corso della sua esperienza lavorativa a Roma nel 2014 ed è riuscita a conquistarlo proprio negli studi della televisione ufficiale del club capitolino. Un amore coronato dall’arrivo della loro prima bambina, nata nella mattinata di ieri.

Chi è Francesca Brienza, la compagna di Rudi Garcia

Nata a Roma nel 1986, 37 anni da compiere, Francesca è una giornalista sportiva. La compagna di Rudi Garcia, con cui ha 22 anni di differenza, muove i primi passi da giornalista nelle radio locali della capitale, per poi diventare il volto di Roma Channel, il canale ufficiale della società giallorossa.

È per lei l’inizio di un percorso che la porterà alla televisione nazionale: Pierluigi Pardo infatti la ingaggia per il programma Tiki Taka, nel quale Francesca ricopre il ruolo di opinionista fissa. Appare anche in qualche puntata dell’edizione di Tiki Taka condotta da Piero Chiambretti.

In una delle ultime edizioni Rai del Processo del Lunedi firmato da Enrico Varriale, assume la co-conduzione. Partecipa anche a Quelli che il Calcio come inviata dai campi al seguito della Roma.

Negli ultimi anni lavora a La7, occupandosi prevalentemente di calcio femminile, e conducendo l’appendice pre e post partita della Serie A.