Dopo lo splendido successo della prima puntata, stasera alle ore 21:00 sulla pagina Facebook “Torre del Greco Vesuviolive.it“ andrà in onda la seconda puntata di Turris Live. Il programma dedicato al mondo corallino presentato da Stefano Esposito e Michele Massa. Spazio naturalmente alla bellissima vittoria della Turris contro il Crotone con commenti, immagini e dichiarazioni dei protagonisti.

Gli ospiti della seconda puntata di Turris Live

In collegamento da Siracusa avremo un protagonista della Turris di qualche anno fa, Domenico Aliperta, una delle punte di diamante e centrocampista ancora amatissimo a Torre del Greco.

In trasmissione ci sarà spazio anche per i tifosi corallini. In particolare stasera interverrà in collegamento dalla Francia Gioacchino Aromino, con cui discuteremo dell’entusiasmo che si respira attorno alla squadra di Bruno Caneo. Per chiudere daremo spazio anche al prossimo impegno dei corallini, in casa contro il Sorrento, collegandoci con Tonino Siniscalchi, giornalista de Il Mattino che ci racconterà le ultime sulla squadra di Vincenzo Maiuri.