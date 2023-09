Trema ancora la terra: scossa di magnitudo 2.9 a Pozzuoli, avvertita anche a Napoli

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 2.9, avvenuta a Pozzuoli nella notte di oggi, martedì 12 settembre, ancora una volta nella zona dei Campi Flegrei, ma avvertita anche a Napoli.

Scossa di terremoto a Pozzuoli oggi 12 settembre: avvertita anche a Napoli

La scossa, di magnitudo 2.9, è avvenuta ad una profondità di 2 km alle ore 4:28 del 12 settembre, con epicentro Solfatara. L’evento sismico ha finito per svegliare di soprassalto i cittadini residenti in zona che, stando alle testimonianze, avrebbero avvertito prima un boato poi il movimento.

“Per la mia sensazione è stato più forte il boato che la scossa” – scrive un utente del gruppo Facebook Quelli della zona rossa del vulcano Campi Flegrei, confrontandosi con gli altri cittadini che dichiarano di aver sentito chiaramente la scossa.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone, anche stavolta si tratterebbe di un evento rientrante nel fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona. Soltanto pochi giorni fa si è verificata una delle scosse più forti sempre, la più intensa degli ultimi 39 anni: quella di magnitudo 3.8, con epicentro sempre in zona Solfatara, dell’8 settembre 2023, avvertita anche a Fuorigrotta, Vomero, Posillipo, Bagnoli e zona Vesuviana.

“Sono costantemente in contatto con l’INGV e con Italo Giulivo, direttore generale dell’Ufficio Protezione Civile Regionale. Mercoledì prossimo sarò a Roma per incontrare il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, che ringrazio pubblicamente per la tempestività di accoglimento della mia richiesta al confronto” – aveva annunciato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, anticipando gli interventi da attuare.

“Al ministro chiederò l’emanazione di uno specifico provvedimento che preveda importanti misure per fronteggiare adeguatamente i rischi derivanti dal fenomeno bradisismico a partire dallo stanziamento di risorse per completare le verifiche e l’esecuzione di interventi strutturali sugli edifici e sulle infrastrutture pubbliche e per agevolare i cittadini nelle attività di controllo e adeguamento statico degli immobili di proprietà privata”.