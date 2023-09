Torre, l’appello: “Calendarizziamo i lavori. Traffico selvaggio e viabilità paralizzata”

Tra strade chiuse per lavori o a circolazione limitata e altre totalmente bloccate, negli orari di punta ma non solo, i cittadini di Torre del Greco si trovano a fare i conti con il problema della viabilità. Sulla questione è intervenuto anche il movimento Potere al Popolo – Torre del Greco Alternativa Civica Popolare che, per ridurre al massimo i disagi per i cittadini, ha proposto alcune soluzioni all’assessore Polese e al sindaco Luigi Mennella.

Lavori a Torre del Greco: la nota di Potere al popolo

Non è passata inosservata alla cittadinanza la situazione delle strade torresi, interessate negli ultimi tempi da frequenti manutenzioni, guasti alla rete idrica e rifacimento di alcune carreggiate che versavano in condizioni pietose.

“La situazione viabilità è sotto gli occhi di tutti, con una generale situazione di traffico selvaggio nel comune di Torre del Greco. Nonostante la recente riapertura di via Scappi, il cui cantiere aveva pesantemente influito sulla viabilità del Centro cittadino, restano ancora aperti numerosi cantieri” – si legge nella nota diffusa dall’Alternativa Civica Popolare.

“Non viene messa in discussione la situazione straordinaria che stiamo vivendo. Durante tutta l’estate i cantieri di sistemazione rete idrica sono stati numerosi in tutta la città. Inoltre è avvenuto il crollo di Corso Umberto. La richiesta principale che però facciamo all’assessore Polese, ed ovviamente a tutta l’Amministrazione, a cominciare dal sindaco Mennella, è un approccio con la cittadinanza maggiormente inclusivo e democratico“.

Le proposte all’assessore Polese per migliorare la situazione generale e futura: “Quello che domandiamo è: sarebbe possibile una calendarizzazione dei lavori, con data di inizio e data di fine per ognuno di essi e dilazionando l’esecuzione dei lavori in modo da non ingolfare la circolazione stradale? Sarebbe possibile una comunicazione maggiormente efficace da parte della Gori di quando vengono effettuati. E dove, i lavori, magari inviando mail ai titolari di utenze come si faceva fino a poco fa? I cittadini non hanno il dovere di consultare ogni giorno il sito della Gori. Ed hanno il diritto di essere informati di sospensioni delle erogazioni idriche di 12-16 ore. Sarebbe possibile presentare un programma dettagliato di tutti i lavori in esecuzione?”.