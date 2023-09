Sciopero trasporti, vesuviana e metro ferme per 24 ore: quando e corse garantite

Napoli – EAV e ANM hanno annunciato un nuovo sciopero dei trasporti che si terrà nella giornata di lunedì 18 settembre 2023 con possibile interruzione della circolazione dei mezzi per la durata di 24 ore: si prevedono, dunque, disagi per i passeggeri di circumvesuviana, metro, bus e funicolari.

Napoli, sciopero trasporti EAV e ANM il 18 settembre: ferme circum e metro

L’azione di protesta è stata proclamata dall’organizzazione sindacale CONFAIL FAISA in adesione allo sciopero nazionale di 24 ore ed ha come oggetto “la rivendicazione della mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione”.

Sciopero EAV 18 settembre: le fasce garantite

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO fascia operatività servizio dalle ore 6:17 alle ore 08:03

da Napoli per

Sorrento 06:52

Sarno 06:22

Baiano 06:24

Poggiomarino 06:26

Torre Annunziata 06:33

San Giorgio via CDN 06:36

per Napoli da

Sorrento 06:26

Sarno 06:38

Baiano 06:36

Poggiomarino 06:30

Torre Annunziata 06:45

San Giorgio via CDN 07:28

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO fascia operatività servizio dalle 6.17 alle 8.03

da Napoli per

Sorrento DD 07:28

Sarno 07:34

Baiano 07:36

Poggiomarino 07:38

Torre Annunziata 07:45

San Giorgio via CDN 07:48

per Napoli da

Sorrento DD 07:38

Sarno 07:50

Baiano 07:48

Poggiomarino 07:42

Torre Annunziata 07:57

San Giorgio via CDN 07:28

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO fascia operatività servizio dalle 13.18 alle 17.32

da Napoli per

Sorrento DD 13:28

Sarno 13:34

Baiano 13:36

Poggiomarino 13:38

Torre Annunziata 13:45

San Giorgio via CDN 13:48

per Napoli da

Sorrento 13:38

Sarno 14:26

Baiano 13:48

Poggiomarino 13:42

Torre Annunziata 13:21

San Giorgio via CDN 13:28

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Napoli per

Sorrento 17:04

Sarno 17:10

Baiano 17:12

Poggiomarino 17:14

Torre Annunziata via CDN 17:13

San Giorgio via CDN 16:55

per Napoli da

Sorrento 17:14

Sarno 17:26

Baiano 17:24

Poggiomarino 17:18

Torre Annunziata 16:57

San Giorgio via CDN 17:04.

Sciopero ANM 18 settembre: le corse garantite

Linee di superfice: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:03 e da Garibaldi ore 17:43. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:34 e da Garibaldi alle ore 19:34.

Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus).