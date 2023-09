Schiaffi, calci e parolacce a bimbi di 3 anni nel Casertano: maestra inchiodata da una madre

Una maestra di una scuola paritaria dell’infanzia di Parete, nel Casertano, è stata sospesa per dodici mesi dall’attività lavorativa in seguito ad un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord. Secondo quanto riportato da Ansa, la donna è stata accusata di aver maltrattato alcuni bambini, suoi alunni, colpendoli con schiaffoni in pieno volto e sul corpo. Spintoni, strattoni, calci ed offese come “scemo” o “cretino” sono stati documentati dalla madre di una delle vittime, che ha nascosto tra gli abiti del figlio un registratore, ottenendo le prove che l’hanno poi spinta a denunciare gli abusi.

Caso di violenza sui minori a Parete. Schiaffi, calci e offese a bambini dell’asilo, incastrata una insegnante: sospesa per 12 mesi

Ad accertare i maltrattamenti ci hanno pensato poi i Carabinieri di Parete: prima hanno interrogato i genitori degli altri bambini coinvolti, che hanno confermato di aver appreso dai loro figli di tali abusi, poi sono intervenuti presso l’istituto ufficialmente per dei controlli sanitari, acquisendo in realtà le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza che hanno confermato le violenze e gli atteggiamenti della maestra in maniera lampante. In alcune immagini si vedevano chiaramente gli schiaffi con cui la maestra percuoteva i piccoli ed indifesi alunni. I militari hanno provveduto dunque a consegnare l’ordinanza all’insegnante, nell’attesa di conoscere i capi di imputazione con cui verrà inevitabilmente processata.