Sala per feste a Napoli: come scegliere quella giusta per un evento speciale

Si vive nel capoluogo campano e si vuole organizzare una festa speciale per il proprio anniversario di matrimonio, ma la propria abitazione è troppo piccola per ospitare amici e parenti? Oppure si desidera regalare a un amico un evento a sorpresa in una location unica? In questi e in molti altri casi, la soluzione può essere data dalle sale per feste a Napoli.

Spazi destinati all’organizzazione di eventi di vario genere, queste location possono essere prese in affitto sia dalle aziende, per organizzare meeting o celebrazioni di vario genere, sia dai privati, per feste di compleanno, matrimonio, ecc.

La scelta della sala deve tenere conto di diversi aspetti, a partire dalla posizione, fino alla possibilità di usufruire di servizi aggiuntivi, come la presenza di un fotografo, il rinfresco, il servizio guardaroba e via dicendo. In questo articolo spiegheremo quali aspetti valutare per scegliere a colpo sicuro, tra le varie sale per feste a Napoli e provincia, quella più adatta alle proprie esigenze.

Valutare la posizione

Il primo elemento da prendere in considerazione quando si cerca una location per feste nella città partenopea riguarda la posizione, la quale deve essere facilmente raggiungibile per tutti i partecipanti alla festa o all’evento.

Per non creare difficoltà agli invitati, in particolare a quelli che non guidano o che, per diversi motivi, potrebbero trovarsi impossibilitati, il giorno dell’evento, a utilizzare l’automobile, è meglio scegliere una sala raggiungibile anche con i mezzi pubblici o comunque poco distante da essi.

Allo stesso tempo, per favorire chi arriverà in auto, moto o bicicletta, sarà necessario accertarsi che la sala per feste Napoli disponga di parcheggi o che ve ne siano a sufficienza, e preferibilmente non a pagamento, nelle zone circostanti.

Sala per feste: stabilire un budget

Un altro aspetto molto importante da prendere in considerazione è il budget che si intende stanziare per l’organizzazione dell’evento.

Questo dovrà coprire, oltre all’affitto della sala, anche l’allestimento, il buffet ed eventuali servizi aggiuntivi, come la presenza di animatori, DJ o di un gruppo musicale.

Attenzione agli spazi disponibili

La dimensione della sala può davvero fare la differenza tra una festa riuscita e una dalla quale gli ospiti non vedono l’ora di andare via.

Gli spazi disponibili devono consentire alle persone presenti di muoversi liberamente e di sentirsi a proprio agio; inoltre dovranno essere adatti al tipo di attività o di intrattenimento che si intende proporre.

Lo stile della location

La location dovrà presentare uno stile e delle caratteristiche architettoniche in linea con il tipo di evento proposto. Chi, ad esempio, desidera organizzare una festa di matrimonio o di compleanno elegante e lussuosa, può orientare la scelta verso ville in vecchio stile, mentre un agriturismo immerso nel verde potrà risultare perfetto per un matrimonio in stile country o per un meeting incentrato su tematiche ambientali.

Allestimento e servizi aggiuntivi

Gli ultimi due aspetti di cui tenere conto riguardano l’allestimento e i servizi aggiuntivi messi a disposizione dai gestori della sala per feste a Napoli sulla quale si è deciso di puntare; in particolare, risulterà utile verificare se la struttura offre pacchetti completi o se, al contrario, sarà necessario rivolgersi a professionisti esterni per poter allestire la sala secondo le proprie aspettative e per avere a disposizione servizi particolari.