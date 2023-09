ULTIM’ORA. Scossa di terremoto avvertita a Napoli e Pozzuoli. Cittadini: “Forte e lunga”

Oggi, 22 settembre 2023, pochi minuti dopo le 11 una scossa di terremoto è stata avvertita da Pozzuoli a Napoli in maniera anche abbastanza forte. L’INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha reso note le informazioni sull’epicentro e la magnitudo.

Scossa di terremoto avvertita a Pozzuoli e Napoli oggi

I sismografi dell’INGV hanno registrato ben due scosse, entrambe alle ore 11:02, rispettivamente di magnitudo 3.0 e 2.5. La prima, avvenuta ad una profondità di 1 km, con epicentro ai Campi Flegrei, allo stesso modo della seconda.

Prima ancora della pubblicazione dei dati ufficiali, alcuni residenti della zona puteolana hanno diramato la notizia attraverso i social, parlando di una scossa forte e lunga preceduta da un boato. Si tratta di un evento che rientra, dunque, nel fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona e che, negli ultimi tempi, si è manifestato in maniera più frequente e intensa.

“Sentita forte e lunga, non si fermava più”, “a Quarto fortissima, vibravano anche i mobili”, “bella carica a Pianura ma un attimo prima ho avvertito anche un boato”: sono alcuni dei commenti rilasciati sul gruppo Quelli della Zona Rossa dei Campi Flegrei.

Soltanto lo scorso 7 settembre in zona si è verificata quella che è stata definita la scossa più forte degli ultimi 39 anni, con epicentro in zona Solfatara e magnitudo di 3.9, avvertita chiaramente in diversi quartieri di Napoli e nell’area Vesuviana. Pochi giorni dopo, il 12 settembre, ad allertare i cittadini è stata una scossa di magnitudo 2.0, anche stavolta avvertita anche a Napoli.

“Pur comprendendo la preoccupazione di tutti, invito ancora una volta la popolazione a mantenere la calma e affidarsi ai canali ufficiali di comunicazione. L’amministrazione da me guidata sta prestando la massima attenzione alla mitigazione del rischio derivante dai fenomeni bradisismici” – aveva comunicato ai cittadini il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, invitandoli a mantenere la calma.