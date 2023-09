A Napoli si cercano bimbi per lo Zecchino d’Oro, casting all’Edenlandia: quando e info

Il 30 settembre al parco divertimenti Edenlandia di Napoli si terrà la prossima tappa del Casting Tour di Zecchino d’Oro per selezionare i bambini e le bambine che prenderanno parte all’edizione 2024 del celebre programma canoro. L’appuntamento è dalle ore 10 alle 18.

Nella giornata di sabato tutti i piccoli aspiranti solisti potranno esibirsi con le più belle canzoni dello Zecchino d’Oro dando inizio ad una grande festa, in cui tutti i bambini dai 3 ai 10 anni potranno riscoprire l’emozione di cantare dal vivo e divertirsi insieme.

La partecipazione è gratuita ma per iscriversi ai casting e provare a diventare uno dei protagonisti dell’edizione 2024 del programma è necessario effettuare la prenotazione sul sito ufficiale di Zecchino d’Oro. Il termine ultimo è fissato per giovedì 28 settembre.

Qualora le iscrizioni risultassero chiuse, tuttavia, è comunque possibile presentarsi liberamente, in particolare nella fascia oraria dalle 17 alle 18, per essere accolti dallo staff appena possibile. Il casting tour di Zecchino d’Oro è realizzato in collaborazione con Wobinda Produzioni.

I bambini che prenderanno parte al casting e supereranno questa prima selezione saranno poi riascoltati dalla giuria dell’Antoniano in una seconda fase che si terrà nel corso del 2024. Il tour, intanto, si sposterà di Regione in Regione, toccando tutta Italia.

Sul canale Youtube è disponibile anche la playlist ufficiale dei casting che contiene i classici dello Zecchino e le canzoni delle ultime edizioni che hanno conquistato grandi e piccini. Ogni bambino potrà, così, scegliere la propria canzone preferita, impararne il testo e prepararsi a cantare.

Zecchino d’Oro

Lo Zecchino d’Oro è un festival musicale dedicato alla musica per bambini che si tiene annualmente in Italia dal 1959. Chiamato anche Festival Internazionale della canzone del bambino, viene trasmesso in un apposito programma televisivo trasmesso dalla Rai.

È considerato un evento divenuto parte del costume e del patrimonio culturale italiano delle generazioni nate a partire dagli anni sessanta. Tale valore è testimoniato dall’attribuzione, nell’aprile 2008, della targa “Patrimoni per una cultura di pace”, consegnata nel corso di una cerimonia organizzata dai Club e Centri UNESCO.