Ferrero assume in Campania. Si cercano operai, tecnici e responsabili: come candidarsi

Lavoro – Ferrero assume in Campania: la nota multinazionale italiana degli iconici marchi di prodotti dolciari, come Nutella, è alla ricerca di nuovi aspiranti operai, responsabili operativi e altre figure per la sede di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino.

Il Gruppo Ferrero è presente in 55 Paesi e i suoi prodotti sono venduti in oltre 170 località del mondo. L’azienda conta quasi 35 mila dipendenti, offrendo qualità e gusto alla clientela. Aspetti che hanno caratterizzato il successo del brand, amato e riconosciuto a livello internazionale.

Attualmente lo stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi è in cerca di nuove figure da inserire nel team. Nello specifico, dallo scorso agosto, l’azienda è alla ricerca operai, addetti al reparto produzione e allo sviluppo dell’area industriale in termini di linee, impianti, prodotti e manodopera.

Si selezionano, inoltre, figure di Shift Operative Leader, ovvero responsabili che avranno il compito di coordinare il team durante le attività di produzione, gestendo turni di lavoro, personale e fattori produttivi, garantendo al contempo miglioramento continuo, sicurezza alimentare e per i dipendenti.

Per ricoprire l’incarico di leader bisogna soddisfare i seguenti requisiti: essere in possesso di una laurea magistrale in Ingegneria Meccanica o Industriale, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Chimica; livello di inglese fluente; disponibilità alla mobilità internazionale e al lavoro su turni. Costituisce titolo preferenziale aver lavorato almeno due anni in ambito produttivo.

Per l’azienda di Avellino si ricercano, infine, tecnici manutentori elettronici che dovranno eseguire attività di manutenzione preventiva, predittiva ed a guasto sugli impianti di produzione dello stabilimento. Si richiedono, pertanto, conoscenze approfondite di elettrotecnica ed automazione generale.

Possono concorrere per il ruolo di tecnici i soggetti che hanno conseguito un diploma di Maturità (o qualifica professionale) in ambito elettronico o meccatronico, possiedono ottime capacità di analisi e di PLC, disposti a lavorare su tre turni.

Lavorare nella Ferrero in Campania: come candidarsi

Per candidarsi ad una delle tre posizioni aperte basterà collegarsi alla sezione Ferrero Careers del sito ufficiale dell’azienda, selezionando l’annuncio di proprio interesse. Dopo aver creato il proprio account, in pochi minuti, si procederà alla compilazione della domanda con dati anagrafici ed esperienze professionali. I recruiters esamineranno attentamente le informazioni fornite provvedendo a mettersi in contatto con i candidati in possesso dei requisiti richiesti.