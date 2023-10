La vesuviana è pronta a rinnovarsi e il cambio dei vecchi convogli sembra ormai quasi vicino: EAV e Stadler, in occasione dell’undicesima edizione dell’EXPO Ferroviaria di Milano Rho, hanno presentato il modello dei nuovi treni destinati alle linee vesuviane.

EAV presenta i nuovi treni della vesuviana

Saranno ben 100 i nuovi treni da realizzare di cui 56 già contrattualizzati e che saranno operativi partire dal prossimo anno. Il primo, infatti, arriverà la prossima primavera e sarà immesso in servizio entro il mese di ottobre 2024. Gli altri 55 saranno consegnati con una cadenza di circa due al mese, con fine consegna prevista entro giugno 2026.

Il modello, raffigurante una porzione di vagone in scala reale, è stato mostrato nel corso dell’EXPO Ferroviaria in presenze del ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, e del presidente della IV Commissione Consiliare della Regione Campania, Luca Cascone. Presenti anche il presidente di Stadler Rail Valencia Inigo Parra, il presidente di EAV Umberto de Gregorio e il direttore marketing e vendite Italia di Stadler Maurizio Oberti.

In più, sempre nell’ambito dell’EXPO presso il Seminar Theatre, EAV e DAC (Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania) hanno organizzato il seminario Mobilità del Futuro: Tecnologie Aerospaziali al Servizio dell’Industria Ferroviaria, e presentato il progetto di ricerca Mercurio sui nuovi sistemi di monitoraggio e manutenzione con IOT (Internet of Things), realizzato in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli.

Intanto i treni delle linee vesuviane puntano a rafforzare sempre più la tabella di marcia, confermando il piano sperimentale dei mesi estivi con l’aggiunta di nuove corse e fermate nelle stazioni di Torre del Greco, Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano. L’intento è quello di garantire un treno ogni 18 minuti ai pendolari, limitando al massimo il ritardo o la sospensione delle corse.