Arte e meraviglia, il Cammeo di Torre del Greco incanta tutti: “Sarà marchio d’eccellenza”

Torre del Greco si conferma ancora una volta al centro della gioielleria d’eccellenza in Campania e nel mondo: dopo il corallo, con il suo rappresentante Enzo Liverino, il settore orafo di CNA Campania, guidato dal gemmologo Romualdo Pettorino, punta i riflettori sul Cammeo e l’immenso patrimonio storico culturale legato alla sua lavorazione.

Settore orafo CNA Campania punta sul Cammeo di Torre del Greco

Dalle conchiglie ai capolavori dei maestri incisori torresi, quella del Cammeo è un’arte antica la cui creatività e genio è nel Dna dell’artigianato made in Naples. Un vero e proprio orgoglio per l’intera Regione per una preziosa tradizione che punta a rivestire un ruolo sempre più importante a livello internazionale.

“Stiamo parlando di uno dei settori fiore all’occhiello del Made in Italy che però ha bisogno di essere rilanciato sui mercati internazionali“ – ha commentato il presidente Pettorino che è giunto al Palazzo del Cammeo nell’hinterland partenopeo per incontrare uno dei maestri artigiani di settore, l’imprenditore Marco Russo.

“Una grande soddisfazione sapere che oltre 100 mila persone l’anno visitano il Palazzo del Cammeo, ma soprattutto una gioia per gli occhi vedere i grandi maestri incisori all’opera nei loro banchetti. Vederli lavorare mi ha dato l’impressione di vedere i maestri orafi mentre elaborano un pezzo” – ha continuato Pettorino.

“L’arte antica della lavorazione del cammeo va strutturata e portata sullo stesso livello del corallo, come anche della lavorazione dell’oro e della gioielleria in generale. Come CNA sono impegnato proprio nella valorizzazione del brand per far sì che i capolavori dell’arte che nascono dalle sapienti mani degli artigiani, possano avere un marchio d’eccellenza all’interno della filiera, quella dei preziosi, sempre più garanzia d’eccellenza italiana”.

“Come la gioielleria, i coralli e l’artigianato dei preziosi in generale, anche l’antica arte del cammeo soffre del cambio generazionale, per cui a noi l’onere di innescare anche per questo brand l’alta formazione, intercettando quei giovani appassionati di questa arte. Come CNA settore orafo mi farò portavoce di questa esigenza e individueremo insieme ai maestri incisori dei percorsi di inserimento per i giovani“.