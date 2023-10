Vergogna in TV, si paragona il caos di Gaza in guerra a Napoli: “Immaginate Scampia”

Si torna a parlare di Napoli in TV, stavolta avanzando un paragone tra la città partenopea e Gaza, attualmente impegnata in un sanguinoso conflitto. A riscontrare similitudini tra il capoluogo campano e la località palestinese è stata Maria Cuffaro, giornalista esperta in tematiche internazionali, durante la trasmissione ReStart, trasmessa su Rai 3.

“Caos a Gaza? Immaginate Napoli alla potenza”: la frase in TV

Nel corso del salotto televisivo, incentrato sulla guerra Israele-Hamas, la giornalista Cuffaro ha parlato delle difficoltà di trasferire gli abitanti di Gaza altrove, invitando il pubblico ad immaginare una città caotica e complicata quasi come Napoli.

“Hamas governa la striscia di Gaza, mettersi contro chi ti governa è estremamente complicato così come spostare un milione di persone a Nord. Immaginate Gaza, una città estremamente caotica, vi dovete immaginare una Napoli, compresa Scampia, alla potenza, con una densità di popolazione inimmaginabile. Spostarli al centro è complicatissimo” – queste le sue parole.

Dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso a non pochi partenopei, stanchi di essere tirati in ballo, senza motivo, anche per discutere di una delle pagine più brutte della storia, fatta di questioni così delicate e terrificanti che andrebbero trattate con il massimo della cautela.

“Maria Cuffaro, esperta in tematiche internazionali, romana di padre siciliano, pesca inopportunamente Napoli per rendere l’idea del caos di Gaza in guerra. Ancor più gratuita la citazione di Scampia, della quale tutto si può dire tranne che sia caotica“ – ha commentato il giornalista Angelo Forgione, diffondendo il video sui suoi canali social.

Sembra ripetersi, dunque, il solito stereotipo su Napoli e alcuni dei suoi quartieri, come Scampia. Per fortuna, però, inizia ad emergere anche l’altro lato della medaglia, con interventi e programmi che sempre più spesso mettono in risalto l’eccellenza che contraddistingue la nostra città.