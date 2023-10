Influencer del Nord: “Non sopporto Milano, è un incubo. Amo Napoli, voglio vivere lì”

Ha fatto scalpore sui social la dichiarazione dell’influencer veneziana Matilda Abbiati che, condividendo con i suoi followers alcuni attimi di vita quotidiana, ha manifestato il suo desiderio di lasciare Milano per trasferirsi a Napoli subito dopo la fine degli studi universitari. Poche parole che hanno fatto scoppiare una vera e propria faida tra sostenitori del Nord e del Sud, trattata anche in televisione, nel corso della trasmissione La volta buona su Rai 1.

L’influencer Matilda Abbiati: “Non sopporto Milano, amo Napoli”

“Appena mi laureo alla Bocconi, vado a vivere a Napoli, o almeno questo è il piano. A me Milano non piace per niente e sarebbe un incubo restare a lavorare qua. Visto che il mio fidanzato è napoletano, ogni volta che vado a trovare la sua famiglia o andiamo in vacanza lì, mi innamoro sempre più di quella città“ – ha esordito la Abbiati.

“So che ogni città ha i propri pregi e difetti però devo dire che Milano non mi piace per niente. Ha solo gli aspetti negativi di essere una grande città: traffico, criminalità, non sai mai dove andare perché è sempre tutto prenotato o c’è cos’ tanta scelta che non sai cosa fare. Ma soprattutto Milano ti mette fretta. Non so se siano le persone, l’aria di Milano o il traffico ma ogni volta che esco sono stressata e nervosa”.

“Poi è veramente zero sicura. Per assurdo, ogni volta che vado a Napoli mi sento più sicura là rispetto a Milano. Poi ogni città ha i propri difetti e non sto dicendo che Napoli sia una città perfetta perché anche lei ha i suoi problemi, però Milano non la sopporto“.

“Poi a Napoli c’è il mare. Per me sarebbe veramente un sogno svegliarmi ogni mattina e guardare il mare. Poi c’è il cibo. Io sono veneta quindi so apprezzare il cibo del Nord però ragazzi…non c’è paragone. L’accoglienza? Basta vedere come si comportano le persone del Sud qui a Milano, specialmente i napoletani, rispetto a quelle del Nord. Noi nordici siamo tutti un po’ più freddi in generale”.

Intervenuta nel corso del programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo, Matilda ha confermato di essere stata riempita di critiche a seguito delle sue dichiarazioni. Nonostante ciò ha rimarcato: “Io credo che ognuno si innamori di una città nella propria vita. Tendenzialmente è quella dove si nasce e si cresce”.

“Io sono nata a Venezia ma per quanto la ami lì non mi sento veramente a casa. La stessa cosa mi è successa a Milano. Io ringrazio Milano per l’accoglienza che mi sta dando, per questo percorso universitario però quando sto a Napoli io mi sento accolta, mi sento a casa“.

“Grazie al mio fidanzato ho scoperto Napoli e vivendola un po’ più personalmente mi sono accorta che rispecchia quello di cui io sento la necessità. Capisco il fascino di Milano però semplicemente non è quello che voglio io”.