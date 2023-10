VIDEO/ Emma cuore partenopeo, festeggia il nuovo disco a Napoli: pizza e pianti di gioia

E’ tornata ancora una volta a Napoli Emma Marrone, la celebre cantante salentina che è giunta in città per presentare il suo nuovo album Souvenir, cogliendo l’occasione per festeggiare in perfetto stile partenopeo con una cena a base di pizza da Concettina ai Tre Santi.

Emma a Napoli, festeggia l’uscita del nuovo album Souvenir

“Un lavoro che nasce dal periodo più brutto della mia vita”: ha raccontato la cantante, riferendosi alla sofferta morte del papà. Proprio lo scorso sabato, l’artista ha incontrato i fans al Centro Commerciale Campania per il firma copie, mostrandosi palesemente commossa quando in sottofondo è passata la canzone dedicata al padre.

Il nuovo capolavoro musicale di Emma arriva a quattro anni di distanza dal precedente Fortuna, pronto a riscuotere ampi consensi. Un successo sperato che la cantante ha voluto celebrare a Napoli, una delle città del suo cuore, ritrovandosi con gli amici più intimi presso la pizzeria Concettina ai Tre Santi.

Proprio lì si è lasciata andare alle lacrime quando i commensali hanno voluto omaggiarla con una enorme torta fatta di delizie al limone, preparata dalla prestigiosa Pasticceria Pansa. Una scena immortalata dai presenti e diffusa sui social proprio dai gestori del celebre locale amalfitano.

“La delizia al limone di Villa Paradiso alla presentazione di Souvenir, il nuovo album di Emma Marrone, a Napoli. Grazie di cuore per la fiducia a Ciro Oliva e agli amici di Concettina ai Tre Santi” – si legge sui canali social di Pansa.

Un momento importante per la carriera dell’artista che proprio a Napoli ha voluto inaugurare il suo nuovo progetto. Del resto non è la prima volta che si lascia catturare dalle meraviglie della nostra terra e non è un caso che uno dei suoi maestri ed idoli in ambito musicale sia l’intramontabile Pino Daniele.