VIDEO/ Emma è a Napoli e festeggia lo scudetto: mangia la pizza con la maglia azzurra

Emma Marrone è giunta a Napoli e non ha potuto fare a meno di immergersi in quell’aria di festa che si respira in città, in vista del traguardo scudetto, indossando la maglia azzurra, omaggiando la squadra che probabilmente tra oggi e domani celebrerà il grande traguardo.

Emma Marrone a Napoli: mangia la pizza con la maglia azzurra

Subito dopo il Concerto del Primo Maggio, la cantante si è diretta verso Napoli, attraversando le stradine ormai vestite a festa, tra striscioni, bandiere e addobbi azzurri. Ha sfoggiato la sua maglia del Calcio Napoli, rigorosamente personalizzata, e si è diretta da Concettina ai Tre Santi per gustare una buona pizza partenopea.

“Grande Napoli” – ha urlato in una delle stories pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, facendo sentire tutto il suo calore al popolo partenopeo, ormai a un passo dal trionfo calcistico. “Bella Napoli. Grazie alla SSC Napoli per la maglia e a Concettina ai Tre Santi per l’amore. Continuo a godermi mezzo mondo” – ha scritto in un post.

Soltanto lo scorso novembre, Emma aveva scelto ancora una volta Napoli per trascorrere il lungo fine settimana del Ponte di Ognissanti. Anche in quell’occasione si era diretta al Largo Maradona per omaggiare il grande Diego, per poi gustare una tipica limonata “a cosce aperte”.

“Vedi Napoli e poi ti droghi: di belle persone, profumi inebrianti, sapori…” – aveva scritto sui social in quell’occasione. E ora anche lei attende la vittoria della squadra azzurra, ormai a un passo da quel sogno scudetto tanto atteso.

Intanto in questi giorni a Napoli è arrivato anche Dries Mertens, in compagnia della sua Kat e del piccolo Ciro, nato proprio nel capoluogo campano. L’ex azzurro è tornato nella sua città del cuore giusto in tempo per i festeggiamenti ed è stato immortalato mentre innalza l’inno della squadra indossando la maglia di Maradona.