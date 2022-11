Emma fa la “scugnizza” a Napoli, giro in vespa e limonata “a cosce aperte”: “Tu si ‘a droga pe ‘mme”

Emma Marrone a Napoli. Il Ponte di Ognissanti è stato speciale per la cantante salentina che l’ha trascorso nel capoluogo partenopeo.

Emma Marrone a Napoli, giro in vespa e pizza

Giro in vespa tra i vicoli del centro storico, pizza da Concettina ai Tre Santi alla Sanità ed omaggio a Diego Armando Maradona al suo murale.

In compagnia di alcuni amici Emma Marrone si è goduta un po’ di relax a Napoli, visitando l’altare dedicato al Diez argentino e bevendo anche la mitica limonata “a cosce aperte” prima di trascorrere la notte in un hotel del Lungomare dove ha postato una foto di un muretto con scritto: “Tu si ‘a droga pe ‘mme“.

Il suo legame con la città è molto forte, come ha confermato lei stessa con un post su Instagram: “Vedi Napoli e poi ti droghi: di belle persone, profumi inebrianti, sapori…“, ha scritto.

Nella nuova serie Netflix “La vita bugiarda degli adulti”, ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, Emma Marrone interpreta la voce narrante. La serie è stata girata proprio a Napoli negli scorsi mesi e dovrebbe andare in onda a gennaio 2023.

Il post su Instagram

Ecco cosa ha scritto sul suo profilo ufficiale di Instagram real_brown:

“VEDI NAPOLI E POI TI DROGHI:

Di belle persone,profumi inebrianti, sapori che ti accendono il palato e ti ricordano la gioia del cibo..

Panorami mozzafiato,ricordi che ti affollano la mente,a volte ti spezzano il fiato e a volte ti restituiscono la vita intatta,come era prima,come la vorrei ancora.

Tutto ha un inizio e una fine.

Ma qualcosa resta per sempre.

Basta saperlo cercare nelle piccole grandi cose della vita.

A volte un viaggio non è solo spostarsi per andare altrove.

A volte un viaggio diventa molto di più.

Eri nella pizza che ho mangiato.

Nelle onde del mare.

Nel profumo del babbá.

Nelle note di chi per strada fischiava

Yes i know my way.

Io non so dove andrà la mia strada,ma sono certa che le tue mani sono nelle mie.

I tuoi occhi verdi illuminano la via.

La tua voce é nella mia gola e urla

VIVI“.