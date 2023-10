All’Antico Vinaio assume a Napoli, si cercano banconisti e altre figure: come candidarsi

Lavoro – All’Antico Vinaio assume a Napoli: il celebre locale specializzato nella preparazione delle tipiche schiacciate fiorentine per l’apertura del primo store nella città partenopea è alla ricerca di banconisti e store manager.

Lavoro, All’Antico Vinaio assume banconisti a Napoli

Sabato 21 ottobre sarà inaugurato la sede partenopea de All’Antico Vinaio che, come annunciato dal titolare Tommaso Mazzanti, aprirà in Corso Umberto I. Una tappa attesa non solo dalla cittadinanza ma anche dallo stesso patron della nota catena che si è detto “orgoglioso e onorato di essere in una delle città più belle e importanti d’Italia”.

Il regno delle schiacciate darà non solo la possibilità ai partenopei di gustare le tipiche prelibatezze toscane ma riserverà loro anche nuove offerte di lavoro. Sono, infatti, aperte le posizione per ricoprire il ruolo di banconisti e store manager all’interno del locale di imminente apertura.

Nello specifico si ricercano banconisti con il ruolo di preparare e servire le pietanze, mantenendo il negozio e il magazzino puliti e ordinati. Per ricoprire la posizione si ricercano persone con proattività, energia, voglia di lavorare in team, curiosi e appassionati del Food&Beverage con l’obiettivo di offrire ad ogni cliente una customer experience indimenticabile. E’ gradita esperienza pregressa nel settore Retail/Food&Beverage o a contatto con il pubblico ma si valutano anche candidature di soggetti alla prima esperienza.

Si seleziona, inoltre, personale da impiegare come Assistant Store Manager con funzione di supporto allo Store Manager nella gestione dell’intero punto vendita, al fine di raggiungere gli obiettivi commerciali, verificando l’allestimento del banco, la pulizia e la tenuta dello store.

Si richiedono: esperienza pregressa di almeno un anno in ruoli analoghi con supervisione di un team di almeno 10 persone; organizzazione, precisione e puntualità; orientamento al cliente; ottime doti di leadership, predisposizione al lavoro di squadra e propensione al problem solving; flessibilità oraria; conoscenza della lingua inglese

Per entrambe le posizioni si offre: contratto full time o part time su turni con un giorno di riposo a settimana; formazione iniziale e monitoraggio continuo per sviluppare le proprie competenze; iniziale inserimento con contratto a tempo determinato.

Per candidarsi basta collegarsi al sito Percassi, selezionare l’annuncio di proprio interesse e compilare i campi richiesti con dati anagrafici ed esperienze professionali precedenti. Le assunzioni sono in corso anche nelle città di Bergamo e Verona.