È napoletano il Comune riconosciuto come Eccellenza d’Italia: premiato al Senato

È napoletano uno dei Comuni italiani rientranti tra i vincitori del Premio Ambasciatori Nazionali: si tratta di Bacoli che ha ottenuto il riconoscimento per l’attenzione alla legalità e la trasformazione di un bene confiscato alla camorra in una delle università più belle d’Italia.

È napoletano il Comune Ambasciatore: Bacoli eccellenza d’Italia

Questa mattina il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione ha preso parte alla cerimonia di premiazione che si è svolta a Roma, presso la sede del Senato della Repubblica. Grande la soddisfazione dell’amministrazione comunale e dell’intera città partenopea, riconosciuta ufficialmente per meriti ed eccellenze.

“E’ fantastico! Siamo stati scelti come Comune Italiano Ambasciatore d’Eccellenza. Ho appena ritirato il riconoscimento al Senato della Repubblica. Una grandissima gioia per la nostra città. Bacoli è tra i primi comuni della nazione, grazie ad un progetto in particolare: l’apertura al pubblico di Villa Ferretti e la trasformazione del bene confiscato nel primo centro universitario della nostra terra. E ci siamo riusciti assicurando alla città una sede dell’Università Federico II di Napoli” – ha annunciato il primo cittadino sui social.

La splendida Villa Ferretti, suo malgrado, è stata protagonista della vita criminale locale, divenendo la dimora del boss Giuseppe Costigliola che proprio da lì impartiva gli ordini ai propri affiliati. Nel 1995 fu poi sottratta alla malavita e nel 1997 passò nelle mani dello Stato come patrimonio architettonico.

Ad oggi la magnifica residenza ha assunto una nuova e importante vocazione di polo culturale: non accoglie più criminali ma professori e studenti di una delle più prestigiose università del Paese, la Federico II di Napoli. A ciò si aggiunge l’apertura al pubblico dello splendido parco circostante, di recente intitolato a Peppino Impastato, l’eroe che sacrificò la sua vita per combattere la mafia.

“Tanto prestigio ed un volano enorme sia per lo sviluppo culturale che economico. Il titolo ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, dell’Interno, del Turismo, del Lavoro, delle Imprese e del Made in Italy, dell’Ambiente, dell’Economia, delle Infrastrutture e dei Trasporti. E poi di Istat, Corte dei Conti, Vigili del Fuoco, Anci, Guardia Costiera, Ministero per le Disabilità e del Senato della Repubblica” – ha continuato il sindaco.

“Una soddisfazione enorme che condivido con tutta l’amministrazione comunale e con l’intero popolo bacolese diffuso in tutto il mondo. Siate sempre più orgogliosi della vostra terra. Siamo ambasciatori nazionali ed è davvero emozionante, perché sappiamo tutti da dove siamo partiti e dove siamo proiettati”.

“Abbiamo raccolto un paese in dissesto, nel pieno del fallimento. Oggi, diventa ancor più di eccellenza nazionale. Ringrazio il vicesindaco Marianna Illiano che ha lavorato tanto per la redazione del progetto. Insieme, possiamo tutto, un passo alla volta” – ha concluso.