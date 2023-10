Nasce Memorial M10, uno spettacolare edificio per Diego. I figli: “Qui avrà riposo eterno”

In occasione del giorno del compleanno di Diego Armando Maradona, i figli del Pibe de Oro hanno annunciato l’inizio di un progetto che farà felici non solo napoletani ed argentini ma tutti gli appassionati di calcio: a Buenos Aires sarà realizzato il Memorial M10, uno spettacolare edificio dedicato all’indimenticabile numero 10 che ha portato la città partenopea sul tetto del mondo.

Memorial Maradona: uno spettacolare edificio per Diego

“Oggi vogliamo annunciare l’inizio del progetto Memorial, dove nostro padre troverà riposo eterno vicino all’effetto del popolo argentino. Il Memorial M10 sarà collocato nell’asse storico della città di Buenos Aires e la sua costruzione sarà completata nel 2025“ – è la nota diffusa sulle pagine social ufficiali dedicate a Maradona.

“Per onorare il suo lascito e adempiere ai suoi desideri, nel pomeriggio abbiamo partecipato alla firma dei relativi impegni e un omaggio per inaugurare questo nuovo capitolo. Esprimiamo la nostra gratitudine al Governo Nazionale, al Governo della Città e alla Corporazione Puerto Madero per la loro collaborazione e impegno. In ogni murale, tatuaggio, canzone ed omaggio, nostro padre è presente. Grazie alla comunità Maradona per l’amore eterno”.

Proprio il 30 ottobre Diego avrebbe compiuto 63 anni. Argentino d’origine e napoletano d’adozione è stato uno dei più grandi esponenti della storia del calcio, un talento riconosciuto in tutto il mondo, un vero e proprio simbolo per la città di Napoli e idolo indiscusso del popolo partenopeo.

Proprio da un altro grande sportivo argentino, nel giorno dell’anniversario della sua nascita, è giunto l’omaggio al Pibe de Oro: Lionel Messi, durante la cerimonia di premiazione per l’Ottavo Pallone d’Oro, ha ricordato Diego, colui che sicuramente ha dato una direzione ulteriore al suo immenso talento.

“Oggi è il suo compleanno e penso che non ci sia posto migliore per augurargli buon compleanno, con dei giocatori così forti, persone che amano il calcio, proprio come lui. Ovunque tu sia, buon compleanno Diego. Questo premio è anche per te. Lo condivido con te e tutta l’Argentina“ – ha detto tra l’emozione e la commozione dei presenti.