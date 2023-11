ALLERTA METEO in Campania, ancora temporali a Napoli e nel Vesuviano: fino a quando

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di colore Giallo per piogge e temporali, valido dalle 9 alle 23.59 di domani, martedì 7 novembre.

L’allerta non riguarderà tutto i territorio regionale ma sarà limitata alle seguenti zone: 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia e Sannio), 5 (Tusciano e Alto Sele).

Campania, allerta meteo il 7 novembre a Napoli e nel Vesuviano

I temporali, anche di forte intensità, daranno luogo a un rischio idrogeologico localizzato con possibili allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili o per effetto della saturazione dei suoli.

“La Protezione Civile della Regione Campania richiama i Sindaci alla massima attenzione. Si ricorda di attivare i Centri operativi comunali, di attuare tutte le norme previste dai piani di Protezione civile e adottare le dovute misure di mitigazione del rischio e messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini” – si legge nella nota diffusa. Prosegue, dunque, la fase di maltempo che in queste ultime settimane sta interessando gran parte d’Italia, con esiti drammatici soprattutto in Toscana, flagellata dalla tempesta Ciaran.

LEGGI ANCHE

METEO/ Non solo temporali, c’è la prima irruzione polare: quando arriverà il freddo

Non solo maltempo: stando alle previsioni meteo questa settimana è in arrivo anche la prima irruzione polare di stagione che sarà responsabile del crollo delle temperature. In particolare, da giovedì 9 novembre avrà inizio una nuova fase di instabilità causata da correnti d’aria di origine polare.

Queste masse fredde causeranno veri e propri cicloni con precipitazioni abbondanti e rischio nubifragi soprattutto al Centro-Nord. Le temperature inizieranno a calare drasticamente facendo aumentare anche la possibilità di neve fino a quote piuttosto basse sull’arco alpino.